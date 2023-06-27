"Паники нет, просто немного тревожно": оккупанты готовят "эвакуацию" Мариуполя

Российские оккупанты не на шутку боятся украинского контрнаступления. В частности, они объявили о так называемой "эвакуации" в Мариуполе.

Подобную "эвакуацию" захватчики объявляли в Херсоне, когда он находился в оккупации. Россияне продолжают вывозить украинцев как можно дальше от родных домов.

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Оккупанты готовят "эвакуацию" в Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал об очередной "эвакуации" на временно оккупированных территориях.

Ну собственно без комментариев. Россияне и мра*ота готовят эвакуацию Мариуполя и района. "Паники нет"(с) просто немного "тревожно"(с). Хорошо,

– написал Андрющенко.

Захватчики планируют "сортировать" украинцев по категориям и размещать на территориях России и квазиреспублики в Донецкой области.



Оккупанты готовят "эвакуацию" из Мариуполя / Фото Петра Андрющенко

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