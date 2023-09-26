Разжигают конфликты и дебоширят: в Мариуполе нашествие этнических меньшинств России
Во временно оккупированный Мариуполь активно заселяют этнические меньшинства России. Несмотря на большое количество этих людей, они стремительно самоуничтожаются в постоянных драках.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу о ситуации с "малыми народами России" в украинском городе и как они ведут себя на новом месте.
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"Эта тенденция совсем не спадает. Сегодня можем говорить, что примерно 55 тысяч гражданских оккупантов находится в городе", – отметил Андрющенко.
По его словам, надписи на арабском на рынках и женщины в парандже уже стали нормальными явлениями в Мариуполе. Людей из азиатской части России все больше – чеченцев, дагестанцев и других.
Какова цель страны-агрессора
Заселяя оккупированный украинский город своими этническими меньшинствами, Россия решает сразу две проблемы. Страна-агрессор избавляется от "нежелательных элементов" на своей территории и одновременно выселяет украинцев на захваченной. Этот метод использовали в свое время Российская империя и СССР.
Однако нашествие "малых народов России" в Мариуполе достаточно нестабильно. Представители меньшинств активно самоуничтожаются, и их никто не останавливает.
"Они сами себя сокращают: постоянно происходят какие-то потасовки, скандалы. Этнические конфликты расцвели в Мариуполе, учитывая абсолютную безнаказанность, абсолютное невмешательство "органов власти"", – добавил Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В оккупированном городе осталась пятая часть жителей – около 100 тысяч человек. Они живут под постоянным давлением и риском потерять остатки своего имущества.
- В Мариуполе продолжаются взрывы – последний произошел 7 сентября. Тогда было шумно в районе разрушенного торгового центра "Порт-Сити" и бетонного мини-завода.
- Российские оккупанты боятся наступления ВСУ и пытаются укрепиться в Мариуполе. В частности, враг закапывает поврежденную технику, чтобы использовать ее исключительно как огневую точку.