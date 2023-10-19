Били буквально из всего: россияне нанесли несколько жестоких ударов по Николаевщине

За последние сутки российские оккупанты нанесли несколько ударов по Николаевщине. В результате обстрелов есть жертвы и разрушения.

Корреспондент из Николаева Александр Матюшенко рассказал 24 Каналу о ситуации в регионе и последствиях российских ударов.

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19 октября около часа ночи в Николаеве произошел ракетный удар, в результате которого вспыхнуло складское здание одного из предприятий. Взрывной волной повреждено по меньшей мере восемь многоэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Директор коммунального предприятия "ДЕЗ ПІЛОТ" Игорь Головатый отметил, что нужно закрыть около 60 окон. Пока что людям выдали OSB-плиты и прозрачную пленку.

Жертвы в Николаевской области

Накануне, 18 октября, около 20:30 россияне нанесли ракетный удар по населенному пункту Степовской общины на Николаещине. Враг попал в местное кафе. Под завалами погибли два человека, еще один – получил ранение.

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Повреждены местное сельскохозяйственное предприятие, гражданская инфраструктура и более десятка жилых домов.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали тот же населенный пункт "Шахедами". К счастью, никто из людей не пострадал.

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