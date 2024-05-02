Спокойной жизни не будет: чего панически боятся любители Путина в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в последнее время особенно неспокойно. Местные жители жалуются, что украинские силы уничтожают ПВО на полуострове ракетами ATACMS. Также под постоянной угрозой атаки остается Крымской мост.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что в Крыму есть много пророссийских местных жителей. Также после аннексии на полуостров приехало почти 800 тысяч россиян. Все они сейчас очень обеспокоены.

Читайте также В ВСУ ответили, готовятся ли оккупанты к возможному наступлению Украины вглубь Крыма

Бетонная "скрепа"

Россия начала информационно влиять на население Крыма очень давно – почти сразу после обретения независимости Украины. В те времена строились "кварталы Лужкова" (бывшего мэра Москвы – 24 Канал) в Севастополе для российских военнослужащих.

Была такая программа, по словам политтехнолога, когда тот, кто служил на Черноморском флоте выходил на пенсию, сразу получал квартиру. Появлялись целые микрорайоны, где российские военные, которые служили или вышли на пенсию, жили со своими семьями.

Конечно там была максимально "ватная" атмосфера. Эти любители Путина были счастливы, когда он аннексировал Крым. Именно они сейчас больше всего разочарованы,

– отметил он.

Хотя в Крыму "накачивают" определенный уровень патриотизма, говорят, что украинские силы до полуострова "не дойдут".

Однако с каждой поставкой дальнобойного вооружения, в частности, баллистических ракет ATACMS, которые летят гораздо быстрее крылатых ракет Storm Shadow, улыбки с лиц любителей "русского мира" исчезают,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Они уже давно привыкли к сиренам, к прилетам в центр Севастополя – в штаб Черноморского флота, в бухты.

Сейчас у них истерика по поводу того, что Украина уничтожает системы ПВО, чтобы осуществить какую-то невероятную атаку на Крым. Возможно так оно и будет. Поэтому настроения там печальные. Они думали, что когда Крым без единого выстрела был аннексирован, будет спокойная жизнь. А сейчас оказывается, что западным оружием можно бить по целям на оккупированных территориях, при этом больше всего военных целей – в Крыму,

– говорит он.

Поэтому в Крыму сейчас понимают, по словам политтехнолога, что оружие, которое Украине поставляют партнеры – ракеты ATACMS, Storm Shadow, SCALP, истребители F-16 – полетит прежде всего на полуостров.

"Относительно судьбы Крымского моста, то в этом году эта конструкция, бетонная "скрепа", которой Путин там якобы прикрепил Крым к территории России, перестанет функционировать. Просто так она не исчезнет, потому что для этого нужно колоссальное количество взрывчатки, ракет. Однако "ожидание смерти хуже самой смерти", поэтому постоянное ожидание – уничтожат мост или не уничтожат – также страшно", – отметил Борис Тизенгаузен.

Какова ситуация в оккупированном Крыму