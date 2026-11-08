"Россияне красили бордюры и убирали улицы": эксклюзивное интервью Зарины Забриски об Олешках и людях, которые остались там

Американская журналистка, писательница и корреспондентка, работающая в Херсоне, Зарина Забриски в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала о реальной ситуации на юге Украины после перемирия.

Во время четырехдневного перемирия в Олешках была проведена гуманитарная миссия по спасению гражданских лиц, оставшихся в зоне оккупации. В то же время Россия пыталась использовать эту операцию в своих интересах: представить себя спасителем, скрыть ответственность за гуманитарный кризис и обвинить Украину. Американская журналистка Зарина Забриски следила за ходом миссии и вместе с коллегами пыталась противодействовать российской информационной кампании.

Американская журналистка Зарина Забриски в интервью 24 Каналу рассказала, что происходило в Херсоне после завершения перемирия, почему часть жителей Олешек так и не смогла эвакуироваться и как россияне пытались использовать гуманитарную операцию в пропагандистских целях. Также журналистка объяснила, возможно ли продолжение помощи людям в оккупированных районах и почему ситуацию на фронте важно рассматривать комплексно, а не сосредотачиваться только на отдельных населенных пунктах.

Что сейчас происходит в Олешках и Херсоне после окончания перемирия

Вы сейчас в Херсоне? Что бы вы сказали о ситуации там, особенно после того, как прекращение огня закончилось? Действительно ли атаки усилились?

Да, я в Херсоне. Я только что выбежала на улицу за водой, потому что в эти дни даю много интервью и мне нужно пить. И в тот момент, когда я вышла из подъезда, началась стрельба, раздался гул, а потом взорвался дрон. На обратном пути было то же самое.

Но я бы не сказала, что интенсивность возросла, исходя из моих наблюдений и опыта. На самом деле все вернулось к тому, как было до прекращения огня.

И это подтверждают военные 34-й бригады. Они говорят, что россияне под видом гуманитарной операции пытались протащить "троянского коня" и привезли боеприпасы и оружие, артиллерию, антидроновую защиту и около 1000 пехотинцев. Но разница в том, что все видели это. Это не то, что они делали тайно.

Поэтому украинские военные готовы к этому. Они работают. И, по сути, битва за Херсон продолжается.

Давайте поговорим о самой эвакуации и миссии. Вы согласны, что это была важная миссия, несмотря на все фейки, которые мы потом видели со стороны России?

Так. И это именно то, о чем я хочу поговорить, потому что по пути произошло что-то весьма значимое и позитивное. И это не только эвакуация и спасение – мы не знаем точного количества, но это спасенные жизни. Это, конечно, самое главное в этой ситуации. Все остальное бледнеет по сравнению с этим.

Особенность этого перемирия заключалась в том, что почти никто не верил, что оно продлится, потому что, как мы знаем из истории, его всегда нарушали, и Россия никогда не держит своего слова. Мы наблюдали в небе беспилотники, разведывательные дроны, слышали определенные звуки, но не было никаких взрывов, кроме взрывов во время разминирования в Олешках.

Мы довольно часто слышали это в первые несколько дней перемирия. Мы слышали взрывы каждые 3–5 минут. Здесь было столько мин. Это было просто безумие. Потом все утихло, все еще продолжалось, но чуть реже и с большими интервалами.

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К сожалению, мы также слышали взрывы в Херсоне от мин, и, по моим данным, по крайней мере шесть человек погибли от мин, которые ранее сбрасывали российские беспилотники в Херсоне. Двое из этих людей были теми, с кем я тесно сотрудничала над своими документальными фильмами.

Пресс-офицер 34-й бригады Владимир Обертас, я работала с ним над фильмом "Херсонское человеческое сафари", и мы также работали над вторым документальным фильмом. На самом деле они не наступали на мины. Существуют определенные устройства, запрограммированные на взрыв, если к ним приблизиться. И именно это произошло в обоих случаях, к сожалению.

Жертвы все равно были, но в целом, если посмотреть на картину в целом, это было настоящее перемирие. Не было артиллерии, никакие дроны не охотились на людей на улицах. Конечно, все закончилось, только что истек этот определенный период времени.

Но в течение этих четырех дней, которые показались мне и всем остальным в Херсоне вечностью, это было очень необычно для нас, потому что мы могли ходить куда угодно. Приходилось искать мины, но мы с коллегами прошли по местам, о которых даже не могли мечтать, и многое сняли на камеру.

Нельзя сказать, что это был невероятный опыт. Это было чрезвычайно болезненно, потому что мы увидели столько разрушений и впервые смогли реально показать их масштаб. Обугленные, сожженные здания, разрушенные районы.

После того первого раза мне снились кошмары. Но с точки зрения репортажной и журналистской работы мы были довольны, что смогли туда попасть и все это показать.

Что касается Олешок, я продолжаю поддерживать связь со всеми волонтерами и людьми, задействованными в спасательных работах. Мы каждый час проверяли, что происходит, как идет регистрация, где списки. Было много путаницы, отчасти из-за того, что россияне глушили связь.

Связь вообще не работала, и мы считаем, что это было сделано намеренно. В результате немало людей так и не узнали, что идет эвакуация. Они прятались в подвалах, не зная о режиме прекращения огня, потому что не имели связи с внешним миром и боялись выходить.

Поэтому многие люди из-за этого остались. А также многие остались, потому что не верили в успешный исход. Они никому не доверяли. Конечно, они не доверяли россиянам, которые убивали их на протяжении четырех лет.

И на тот момент должна сказать, что они не доверяли даже украинским властям, потому что не знали их, не общались с ними, не доверяли никому, и они остались, потому что боялись сдвинуться с места. Я только что разговаривала с человеком, который сбежал из Олешек, и он сказал, что ситуация сейчас значительно хуже, и многие жалеют, что не решились уехать.

Есть ли у вас данные о том, сколько людей еще осталось в Олешках?

Около тысячи, судя по тому, что я слышала, но назвать точную цифру невозможно. Это неподтвержденные данные. Мы не можем это проверить.

Сейчас этого не может сделать никто, потому что, как я уже говорила, многие люди остаются в пригородах, либо же вокруг Олешек есть небольшие села, дороги к которым не были разминированы, и туда просто никто не мог добраться, чтобы проверить. Поэтому, по сути, мы не знаем.

Возможно ли продолжение гуманитарной миссии и как доставляют помощь

Ожидаете ли вы, что украинская и российская стороны договорились продолжить эту гуманитарную миссию? Будут ли у людей продукты в ближайшие месяцы, или это была лишь разовая акция? Каковы ваши ожидания?

Я не умею предсказывать будущее, и я не являюсь представителем российских оккупационных властей. Поэтому я не могу точно сказать вам, что произойдет, но, исходя из всего, что я видела и исследовала с тех пор, как начала изучать эту историю еще в феврале, я не вижу практического способа доставки гуманитарной помощи, кроме как с помощью дронов.

И, кстати, именно этим украинцы и будут продолжать заниматься. Теоретически россияне могут это делать – не то чтобы они делали это раньше, но дороги снова будут заминированы. И никто не будет их снова разминировать, потому что это просто будет невозможно.

А поскольку мы знаем, у нас есть доказательства того, что россияне подвозят военное подкрепление, и, как я уже упоминала, больше личного состава, больше оружия, очевидно, украинская сторона будет нацеливаться на этот личный состав и это оружие, потому что они там, чтобы наносить ущерб Херсону. Поэтому боевые действия будут продолжаться. А кроме как с помощью дронов, мы в этом сомневаемся.

Но в моем последнем интервью с 34-й бригадой командир батальона дронов подтвердил, что у них есть планы продолжать операции, и примерно за неделю до прекращения огня у меня была редкая возможность запечатлеть такую операцию. Большие дроны Vampire несли ящики примерно по 20 килограммов еды, а до этого они также доставляли лекарства.

Так что есть определенные способы доставки еды, но это будет сложнее, это будут очень-очень опасные и сложные времена для тех, кто остался.

Как Россия использовала гуманитарную операцию в пропагандистских целях

Давайте разберем, как российские СМИ освещали эту миссию. Они пытаются показать, что гуманитарная ситуация в Олешках возникла из-за действий украинцев. Какова ваша реакция? Как на самом деле отреагировали российские СМИ и почему такой образ миротворца так важен для российской стороны?

Это действительно очень важный аспект всей операции. На самом деле произошло то, что россияне не хотели выпускать этих людей, гражданских, украинских гражданских в Олешках. Я приезжала в Киев в мае, чтобы поговорить с офисом омбудсмена, и мы предлагали маршруты эвакуации через Днепр, но ничего не сработало.

Почему? Потому что россиянам эти люди нужны в качестве живого щита. Им нужно скрывать свои позиции от украинских военных за спинами невинных гражданских лиц.

Поэтому они держали этих людей в заложниках. Им было все равно, что они морили их голодом, они на самом деле использовали страх и голод как инструмент власти для контроля над массами, как они всегда делают. И все шло "хорошо", пока СМИ в конце концов не пролили на это свет.

В итоге мировое сообщество узнало о зверствах, происходящих в Европе, и люди знают, что тысячи ни в чем не повинных мирных жителей умирают от голода. Они не собираются оставлять это так.

Далее произошло следующее: Папа Римский открыто обратился к Путину, и это огромный удар по имиджу Кремля, а они очень тщательно выстраивают образ своего "спасителя", своего "освободителя". Они не любят выглядеть плохо.

Поэтому они сделали некую паузу. Был такой короткий период времени, в течение которого царила тишина, никаких заявлений из Кремля. А они – очень коварный, стратегический, очень опасный противник. Они придумали довольно блестящий, как всегда, план.

Эта гуманитарная операция будет инициирована ими. Это сыграет на руку их пропаганде и поможет минимизировать убытки. Они будут манипулировать, перекладывать ответственность, обвинять Украину и украинских военных в ситуации в Олешках. Таким образом, они отмывают собственную репутацию.

В качестве бонуса они будут пытаться задобрить Белый дом, привлекая Меланию Трамп непосредственно перед промежуточными выборами, демонстрируя видимые результаты дипломатии. И это добавило бы Кремлю очков в отношениях с Трампом.

А в придачу: они отправляют коммунальщиков после разминирования, все окрашивают – бордюры окрашивали, трупы убирают с тех мест, где их съели собаки, мусор вывозили, а Олешки готовили к этому очень тщательно срежиссированному пресс-туру, на который они пригласили всех кремлевских пропагандистов.

К тому же они подобрали новостное агентство, работающее на Белый дом – Newsmax, причем даже не всех из Newsmax, потому что то, что в Киеве, им не подошло, так как "слишком проукраинское". И еще одна "вишенка на торте" – это вся операция "троянский конь", в рамках которой под прикрытием гуманитарной операции они должны были доставить всю военную технику.

Но нет, это не сработало. Мой друг Кейлин Робинсон получил наводку. Мы разговаривали и разрабатывали стратегию. Моя первая мысль была – написать статью, всесторонний анализ того, как Кремль устраивает такие пропагандистские туры.

Я села и написала такую статью с анализом предыдущих пропагандистских туров для Kyiv Post. В этот момент мы начали рассылать ее повсюду: всем союзникам, иностранным журналистам, предупреждая их, что идет пропагандистская операция.

К тому времени у нас уже было много влиятельных союзников. Энн Эпплбаум поделилась этой информацией, The Atlantic взял другую мою статью и опубликовал ее своевременно с точным заголовком: то, что вы увидите из Олешко – это фейк. Поэтому к тому моменту, когда кремлевские пропагандисты приехали и начали распространять свои выдуманные истории, все уже знали, что это фейк.

Все провалилось еще до начала. Единственная причина, почему нам удалось сорвать кремлевскую пропагандистскую кампанию, – это то, что мы все объединили усилия.

Что означает история Олешко для фронта и что будет дальше

Что бы вы сказали о последней встрече в Белом доме? Ожидаете ли вы подобных миссий в будущем, ведь в СМИ обсуждалось, что эта эвакуация из Олешек могла бы стать началом более масштабного процесса?

Что ж, начну с конца. Почему бы мне не ошибаться, потому что я не думаю, что кампания в Олешках является показателем того, что произойдет дальше. Это нечто совершенно иное по сравнению с тем, что происходит в других частях фронта. Я этого не вижу.

Думаю, если это и показало что-то, так это то, что есть только один способ остановить войну. Если Россия остановится – война закончится. Когда они остановились, Херсон начал жить так, будто войны и не было. Поэтому мы знаем, что физически это возможно.

Не знаю, способны ли они на это, потому что для Путина, его правительства, Кремля, для всей машины Российской империи это будет означать конец. Их экономика построена для войны. Их власть держится на продолжении войны. Поэтому я не вижу, как они могли бы развернуться и остановить это.

Но даже все то мероприятие в Белом доме было слишком запоздалым, ничтожным и неправильным, ведь промежуточные выборы уже состоялись. Дипломатия Мелании Трамп не помогла республиканцам улучшить их мизерные результаты. Это очень локальное прекращение огня продавали американцам как всеобщее прекращение огня. Но было слишком поздно, и это не сработало. Ничего не произошло.

Что касается трехсторонних переговоров, которые вскоре состоятся в Абу-Даби с участием Соединенных Штатов, России и Украины – посмотрим. Наблюдая вчера за этим шоу иллюзионистов в Белом доме, я думала, что не хватало только безумной лжи или обвинений со стороны России, которые они обычно пытаются втиснуть во что угодно.

Они просто играли роль "хороших парней", но не оскорбляли украинцев. Это может быть признаком того, что что-то в механизме ломается, им что-то нужно, и мы скоро увидим, правда ли это.

Ситуация в Запорожской, Донецкой и Луганской областях очень сложная, многие города и села сталкиваются с огромными гуманитарными проблемами. Как вы считаете, есть ли острая необходимость продолжать эту миссию, ведь важно понимать, что плохая ситуация не только в Олешках?

Так, это одна из проблем освещения войны – фокусировка на отдельных точках, что не дает целостной картины. Именно поэтому мы с Кейлин как команда проехали вдоль всей линии фронта, и сейчас мы работаем над этим. Он готовит серию видеорепортажей, возможно, документальный фильм, а я буду писать о ситуации вдоль всей линии фронта, поскольку у нас была возможность сравнить почти каждую точку в этой зоне боевых действий.

Это очень неравномерно. Это одно тело, один организм, который дышит и истекает кровью вместе. И если рана в одном месте, скажем, в Краматорске, куда за день сбрасывают 30 или 40 управляемых авиабомб, а где-то чуть дальше, в Днепре бывают спокойные дни – что на самом деле даже не так, потому что недавно были огромные атаки на Днепр и почти на каждый город или поселок – это одно тело.

Если вы раните руку или отрежете палец, страдает весь организм. И это очень важно понимать.

Надеюсь, скоро мы сможем предоставить этот анализ с более глубоким пониманием технологий и различных разработок в современной войне. Искусственный интеллект уже здесь. Идут войны в туннелях, в небе. Это так нетрадиционно, об этом нужно рассказывать, и рассказывать как о едином целом.

Поэтому для зарубежной аудитории важно, чтобы я продолжала свою миссию. В конце месяца я еду в Данию, чтобы провести брифинг для датского правительства. Затем я вернусь в США и продолжу проводить брифинги, готовить репортажи и заниматься адвокационной журналистикой.

Также на этой неделе я стала официальным послом 35-й бригады морской пехоты. Это было непростое решение, потому что, прежде всего, я независимый журналист.

Но после того, как двое моих друзей погибли во время режима прекращения огня, я всем сердцем почувствовала, что уже работаю на оборону Херсона и Херсонской области. И я обязана их памяти и тем, кто отдал жизнь, продолжать делать это совместными усилиями. Нам нужна эта победа для Украины. Мы не можем позволить россиянам продолжать делать то, что они делают.