Героическая оборона ВСУ на Сухих Ялах и продвижение врага в Покровске: что происходит на фронте

Похоже, что вопрос о возможных действиях противника в отношении Покровска стал более определенным. В полосе действия российской 27-й мотострелковой дивизии 2-й общевойсковой армии враг ввел в бой подразделения сразу двух бригад из состава 41-й ЗВА – 55-й и 74-й отдельных мотострелковых бригад.

Ситуация в районе Покровска

То есть командование российской группировки войск "Центр" выбрало более простой сценарий для дальнейших своих действий. А именно – наращивание усилий в полосе 2-й ЗВА с помощью сил и средств 41-й ЗВА. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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В рамках реализации этого замысла передовые подразделения противника из состава 27-й МСД, с помощью введенных в бой подразделений 55-й ОМСБр, стремятся прорваться в направлении на Котлино и перерезать дорогу Покровск – Межевая. Они настойчиво атакуют в направлениях Песчаное – Котлино и Новотроицкое – Котлино, имеют тактический успех.

В свою очередь, дальше, к югу от города 90-я танковая дивизия россиян продолжает развивать свой недавний успех. В частности, ее подразделения имеют продвижение по рубежу Нововасильевка – Новоелизаветовка. В этой же полосе действуют и подразделения 80-го танкового полка этой дивизии.

Очевидно, произошло это благодаря уплотнению боевых порядков 90-й ТД, командование которой смогло это сделать после того, как в полосе соседней 27-й МСД в бой ввели дополнительные подразделения 55-й и 74-й ОМСБр.

Ее 239-й ТП и 228-й МСП, вместе с 80-м ТП получили возможность сконцентрироваться по двум основным направлениям – на Успеновку и Надиевку.

Кроме этого, по Покровскому направлению стоит также вспомнить атаки мотострелковых полков ТрВ в районе Воздвиженки. Вероятно, они стали неожиданными для украинского командования. Противник сумел занять Воздвиженку, которую ВСУ удерживали несколько месяцев. Скорее всего, дальше враг попытается продвинуться в сторону Барановки.

Конечно, это еще не свидетельствует о том, что командование УВ "Центр" противника хочет организовать такое же наступление и на правом фланге полосы 41-й ЗВА, который оно сейчас форсирует к югу от Покровска. Скорее всего, эти атаки имеют вспомогательный характер, чтобы растянуть силы и средства украинской группировки, которая обороняется в районе города, на максимально широком фронте.

Но сам факт, когда ограниченная по размаху атака противника на вспомогательном направлении, где ВСУ занимали в течение нескольких месяцев постоянную линию обороны, становится неожиданной и заканчивается безусловным успехом противника, – вызывает определенное беспокойство реальным состоянием боеспособности наших подразделений.

В заключение о Покровском направлении стоит попытаться дать ответ на вопрос – почему российское командование выбрало именно такой метод прорыва к городу, который предусматривает ввод в бой частей и соединений 41-й ЗВА именно в полосе соседней 2-й ЗВА?

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Как по мне, существует несколько ответов. Очевидно, что нынешнее состояние объединений УВ "Центр" не позволяет организовать россиянам одновременное наступление на город, как с юга, так и севера, что предусматривает развертывание сразу двух ударных группировок.

Тем, кто забыл, напомню, что в состав этого УВ входят 3 общевойсковые армии – 2, 41 и 51. Все они сейчас очень заняты другими делами на фронте.

В таких условиях выделить что-то значительное для формирования в полосе 41-й ОВА отдельной наступательной группировки – дело нелегкое. Поэтому решение российского командования нарастить "пробивные" способности 2-й ЗВА войсками 41-й ЗВА – вполне адекватное и взвешенное решение. Должен признать, в этом случае командование противника демонстрирует, что уровень его оперативного искусства растет.

Дальнейшее развитие наступления противника в отношении Покровска может происходить по двум основным сценариям:

противник может стремиться прорваться в город именно с юга, и дальше действовать так же как на Краматорском направлении, в Часовом Яру – благодаря превосходству в силах и средствах постепенно вытеснять наши войска из самого города;

в противном случае, после более-менее глубокого захвата города с юга – перегруппировать часть своих сил и средств, или, скажем так, вернуть в полосу 41-й ЗВА ее основные силы, и провести такой же охват города и с севера.

В этом случае, конечно, предполагается и третий этап – так называемое "сжатие" после того, как украинская группировка в самом городе будет истощена длительной обороной.

При этом, очень важно четко зафиксировать момент, когда начнется перегруппировка сил и средств противника в пределах полос двух армий – 2-й и 41-й ЗВА.

Героическая оборона ВСУ

Насколько я понимаю, в течение нескольких последних суток подразделения ВСУ полностью отошли с территории Кураховской ТЭС и, таким образом, оборона Курахово завершилась.

Наши подразделения еще удерживают село Дачное, а также часть дороги на Янтарное, но, скорее всего, в течение ближайших дней ВСУ будут вынуждены полностью отойти с территории того, что мы называли "остатки" Кураховского плацдарма.

Россияне продолжают активно атаковать к северу от реки Волчья, в частности в направлении Шевченко – Андреевка, Сонцовка – Петропавловка и Заря – Славянка.

Хотя на этих направлениях россияне имеют минимальное продвижение, после захвата села Шевченко, и эти действия сковывают более или менее боеспособные силы и средства украинских военных на этом направлении.

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Стоит обратить особое внимание на упорную и героическую (я не преувеличиваю) оборону ВСУ по реке Сухие Ялы. По сути, эти части и подразделения, которые сумели до сих пор удержать этот рубеж, способствовали тому, что ВСУ получили возможность организованно отойти из бывшего Кураховского выступления, при этом ведя упорные арьергардные бои. Сейчас они предотвратили окружение украинских войск на этом выступлении.

Остается лишь один важный вопрос – не попадут ли они сами в окружение, если решение на такой отход задержится?

Ведь противник уверенно продвигается вдоль южного берега Кураховского водохранилища и если сможет взять Дачное, то эти подразделения снова могут оказаться под угрозой окружения, не получив своевременно соответствующего приказа на отход.

Несколько оценок общего характера

Сейчас наибольшую угрозу ситуации на всем юго-восточном углу фронта несет прорыв противника к югу от Покровска.

Вследствие этого командование россиян получило возможность организовать и провести дальнейшие наступательные действия в отношении самого Покровска, так и глубокого охвата левого фланга нашей группировки, которая продолжает вести боевые действия на остатках Кураховского выступления

Вопрос заключается в том, предусматривает ли план противника на зимнюю кампанию 2025 года операцию по захвату Покровска, или командование противника попытается захватить в течение зимы Торецк, Часов Яр, Волчанск, или Купянск, или вообще одновременно на нескольких направлениях. Сейчас нет четкого ответа.

Каждый из этих вариантов имеет целую кучу своих особенностей. В то же время сейчас основное внимание российского командования приковано именно к району Покровска.

Реальные возможности противника к проведению более или менее глубоких наступательных операций представляются достаточно спорными. Однако, очевидно, что они неравномерны и это уже привело к тому, что объем и размах так называемого "стратегического наступления" враг свелся к наступлению на суженом круге операционных направлений.