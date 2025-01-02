Враг не хочет городских боев за Покровск, поэтому хитрит: в ВСУ оценили угрозу для города

Оккупанты находятся в 2 километрах от окраин Покровска. Россияне не идут на штурм, а пытаются окружить город, перерезав логистические пути.

На Покровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили 38 штурмовых наступательных действий врага. Это самый горячий участок фронта на протяжении последних нескольких недель. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Покровске

Сейчас городских боев в Покровске нет. К черте города россияне не дошли, но пытаются окружить его через соседние населенные пункты, поселка, проникать теми или иными группами, накапливаться и бить дальше так, чтобы обойти город. Также активное действие БПЛА и другого вооружения противника сосредоточено в районе Покровска.

Враг не идет в лобовые штурмы, а пытается взять город в окружение или полуокружение.

Покровск является большим и достаточно укрепленным городом, поэтому, конечно, что в лобовой штурм противник идти не хочет. Тем более, что он уже завяз в городских боях на других направлениях, например в Часовом Яру и Курахово. Поэтому он пытается обойти Покровск и разорвать инфраструктурные цепочки,

– объяснил Трегубов.

По его словам, соседние направления – Кураховское и Времовское – тоже остаются очень горячими. Это главная точка усилий нашего противника.

Напомним, что ранее аналитики Deep State сообщили о сложной ситуации в Нововасильевке на юге от Покровска. Враг есть практически в каждом уголке села.