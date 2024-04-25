Война бьет по всем: какие проблемы возникли в минобороны России

В России отправили в СИЗО заместителя министра обороны из-за подозрений в коррупции. Вряд ли при этом как-то пострадает сам глава минобороны Сергей Шойгу.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что пока стоит дождаться деталей по делу заместителя министра обороны России.

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Война бьет по России

Как отметил Тизенгаузен, если Кремль взялся за тамошних генералов, тогда это все ударит по Шойгу. Но если это обычные "бизнес-разборки" между минобороны и ФСБ, то ничего страшного для Шойгу не будет. На место заместителя министра обороны Тимура Иванова назначат другую компромиссную фигуру.

Война "раскачивает" все институции. Возможно, на экране у Соловьева не видно этого процесса, но внутри они есть. И так или иначе когда-то там произойдет каскадный обвал. Здесь перегретая экономика. Там выбивают "большого брата" или договариваются с ним. Отъезд миллионов россиян также влияет на экономику,

– сказал Тизенгаузен.

Вполне может быть, что со временем цена на нефть обвалится. Россия явно будет к этому не готова.

Сценариев может быть много, но суть – одна. Пока весь мир идет вперед и развивается, Россия из-за санкций и зацикленности на войне постепенно движется назад. Это будет иметь свои последствия.

Через какое-то время российская нефть может стать неконкурентоспособной по цели. Потому что стоимость добычи будет увеличиваться. А Россия тоже живет благодаря этой нефти,

– отметил Тизенгаузен.

Ситуация в России: кратко