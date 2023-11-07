Готовились к "жизни после Путина": какой в России будет борьба за власть

Отдельные представители кремлевского режима постепенно готовятся к жизни после Путина. Борьба за власть может оказаться кровавой. И кто в ней победит – сказать сложно.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук Иван Преображенский, заметив, что еще в 2020 году, а может и несколько раньше, некоторые представители режима уже начали готовиться к России после Путина. Иногда это были довольно агрессивные методы – вплоть до создания так называемых частных армий.

Смотрите также Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

У Путина уникальная функция в системе

Как отметил Преображенский, люди готовятся к событиям, которые будут происходить после смерти Путина. У него сейчас уникальная функция в системе.

Если пропадет "разводящий", который успокаивает конфликты между кланами или часто провоцирует их, чтобы потом успокоить… У него уникальная функция в системе. Он никому не дает ее занять. Так и никто не достаточно готов, чтобы заменить его. Нити часто только у него в руках. Нити повлияют на отдельные кланы. Но как только Путин из этой системы выпадет, то сразу она станет нестабильной,

– заметил Преображенский.

Смотрите разговор с Иваном Преображенским на ютубе 24 Канала

В таком случае сразу одни кланы постараются зажать других. И кто именно тут победит – сейчас сложно сказать, ведь слишком много факторов. У кого-то есть больше влияния на армию, у других – больше денег; а у кого-то может быть больше информации.

Уже сейчас все постепенно раскатывается под Путиным. Одно из таких проявлений – странные бунты в Дагестане, которые вполне могла организовать глава Чечни Рамзан Кадырова, чтобы нарастить влияние в регионе.

Ситуация в России: коротко