Готовились к "жизни после Путина": какой в России будет борьба за власть
Отдельные представители кремлевского режима постепенно готовятся к жизни после Путина. Борьба за власть может оказаться кровавой. И кто в ней победит – сказать сложно.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук Иван Преображенский, заметив, что еще в 2020 году, а может и несколько раньше, некоторые представители режима уже начали готовиться к России после Путина. Иногда это были довольно агрессивные методы – вплоть до создания так называемых частных армий.
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У Путина уникальная функция в системе
Как отметил Преображенский, люди готовятся к событиям, которые будут происходить после смерти Путина. У него сейчас уникальная функция в системе.
Если пропадет "разводящий", который успокаивает конфликты между кланами или часто провоцирует их, чтобы потом успокоить… У него уникальная функция в системе. Он никому не дает ее занять. Так и никто не достаточно готов, чтобы заменить его. Нити часто только у него в руках. Нити повлияют на отдельные кланы. Но как только Путин из этой системы выпадет, то сразу она станет нестабильной,
– заметил Преображенский.
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В таком случае сразу одни кланы постараются зажать других. И кто именно тут победит – сейчас сложно сказать, ведь слишком много факторов. У кого-то есть больше влияния на армию, у других – больше денег; а у кого-то может быть больше информации.
Уже сейчас все постепенно раскатывается под Путиным. Одно из таких проявлений – странные бунты в Дагестане, которые вполне могла организовать глава Чечни Рамзан Кадырова, чтобы нарастить влияние в регионе.
Ситуация в России: коротко
- С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 306 тысяч оккупантов. Также Россия потеряла 306860 личного состава, 5293 танков, 9974 боевых бронированных машин, 7410 артиллерийских систем.
- Интересно, что в середине октября ПАСЕ поддержала резолюцию, по которой российского президента Владимира Путина назвали диктатором. А его режим – диктаторским.
- По данным ГУР, сейчас Россия имеет более 800 ракет разных типов. Подробнее читайте в материале 24 канала.