Сейчас мы за год-два до 1917-го, – политтехнолог из России о возможной революции
Российские оппозиционеры подчеркивают, что в России назревает революционная ситуация. Продолжается мобилизация, призывники не хотят воевать, матери мобилизованных записывают видео, в которых обращаются к Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов отметил, что, несмотря на существование противоречий между властью и обществом, революционная ситуация в России еще не созрела до своей кульминации. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Оппозиция разочарована
Он подчеркнул, что российская оппозиция сейчас разочарована тем, что путинский режим до сих пор не рухнул.
Осенью, когда были деоккупированы территории в Харьковской и Херсонской области, и оккупанты потерпели поражение, казалось, что еще немного и все взорвется в России. Но не взорвалось. Ситуацию на фронте удалось более или менее стабилизировать. Даже пытаются наступать, хотя это не очень удается. По крайней мере, они не убегают,
– заметил политтехнолог.
По его словам, внутри страны-агрессора ситуацию тоже пока контролируют.
"Репрессии идут полным ходом, сажают даже за мыслепреступление – у отца отбирают дочь за то, что она нарисовала антивоенный рисунок в школе", – напомнил он.
Аббас Галлямов о революционной ситуации в России: смотрите видео
Рано или поздно режим сломается
По мнению Галлямова, в этом смысле сейчас в России спад революционных настроений.
Но все равно в России существуют колоссальные противоречия между властью и обществом, и этот спад временный. И за ними всегда следует подъем,
– считает оппозиционер.
Он подчеркнул, что сейчас в России революционная ситуация, которая была между 1905 и 1917 годами – примерно, как в 1915 – 1916 годы.
"Но рано или поздно режим сломается, потому что объективные противоречия между властью и обществом существуют. А их либо разрешают с помощью реформ, а Путин не собирается их делать, либо с помощью революции", – уверен Аббас Галлямов.
Что происходит в стране-агрессоре: последние новости
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