Реальность отличается от ТВ: россияне мерзнут и отказываются от пропаганды
Население России все меньше доверяет государственному телевидению. Освещение ситуации существенно отличается от реального положения вещей в стране-агрессоре.
Российский оппозиционный политик Владимир Милов со ссылкой на центр изучения общественного мнения сказал 24 Каналу, что только 26% населения считают объективным российское телевидение. К примеру, в 2016 году таких было 46%.
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"Разрыв между тем, что рассказывает зомбоящик, и происходящим в реальности увеличивается с каждым днем. Люди будут замечать это", – констатировал Милов.
По его словам, если убрать из опроса людей старше 60 лет, то результаты были бы еще ниже. Среди молодежи только 5–10% доверяют российскому телевидению.
В России все больше проблем
После пожара на подстанции в Москве жители столицы остались без электричества и отопления. Им пришлось согреваться подручными средствами, например костром во дворе.
Кроме того, из-за коррупционных схем на российских теплотрассах постоянно происходят прорывы. Местные власти демонстрируют абсолютную беспомощность.
Таких самых разнообразных катастроф будет все больше – не только в энергоснабжении, но и в авиации. Думаю, в ближайшее время мы услышим много плохих новостей из этой сферы тоже,
– отметил Милов.
Трудная ситуация в российском авиапарке прежде всего связана с санкциями. Страна-агрессор отрезана от западных технологий и запчастей.
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