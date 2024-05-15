Будут уничтожать до уровня Авдеевки: Свитан объяснил, какая ситуация в Волчанске

По сообщению The Times, острую проблему Украина испытывает из-за движения россиян на город Волчанск. Враг пытается активно атаковать город, который расположен в 4 километрах до границы с Россией, поэтому является достаточно близким к россиянам.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что город важен россиянам из-за железной дороги от него до Купянска. Однако оккупанты не имеют достаточно сил для проведения активных наступательных операций вглубь Украины.

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Подвергается активным ударам

По словам Свитана, Волчанск расположен в 4 километрах до границы с Россией, поэтому он должен быть на уровне 2 линии обороны. Именно поэтому он будет испытывать серьезные атаки и удары россиян. Враг будет уничтожать город до уровня Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Волчанск может быть хорошим укрепленным районом, если примут правильное решение обороны на этом направлении,

– отметил военный эксперт.

Почему он так важен россиянам

Для россиян Волчанск очень важен из-за железной дороги от города до Купянска, которая пролегает через Великий Бурлук. Именно это, по словам Свитана, создаст проблему ВСУ на Лимано-Купянском направлении.

Достаточное количество Сил обороны и средств, направленных в Волчанск, может остановить движение россиян,

– отметил военный эксперт.

Также он добавил, что оккупанты имеют неделю-две до масштабных наступательных действий, учитывая поставленные ими задачи по линии фронта. Однако задач по продвижению вглубь Украины пока враг не имеет.

Нет резервов. И количество российских войск и техники, которая есть вдоль границы с Украиной на этом направлении говорит о том, что у них будут такие "тревожные" операции для того, что отвлечь внимание резервов, которые должны работать на Востоке,

– прокомментировал военный эксперт.

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