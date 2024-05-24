Россия бросила на Волчанск африканский корпус из бывших вагнеровцев, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
Минобороны Британии считает, что на прошлой неделе во время наступления на Волчанск Россия развернула там подразделения африканского корпуса с экс-вагнеровцами. Он был создан в декабре 2023 года.
По данным британской разведки, африканский корпус российского Минобороны пытался захватить Волчанск вместе с регулярными российскими силами и подразделениями "Шторм-Z".
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Наемники африканского корпуса служили в ЧВК "Вагнера"
Африканский корпус состоит из более 2000 солдат, офицеров и опытных наемников. Большая часть из них служила в группе "Вагнера".
Отряды африканского корпуса, скорее всего, ранее разворачивались в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигерии.
И, как считает британская разведка, Минобороны России почти наверняка перебросило отряды африканского корпуса к украинской границе в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к наступлению на Харьковщину.
Вполне вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее выделенными в Африке,
– пишут в Минобороны Великобритании.
Ситуация в Волчанске: последние новости
- Ранее британская разведка заявляла, что Россия привлекла к наступательным действия на Харьковском направлении кадыровцев. По последним данным Минобороны Великобритании пока чеченские группировки дислоцируются под Волчанском.
- Россияне продолжают сравнивать с землей Волчанск и его окрестности. Также пока неизвестно, удалось ли эвакуировать всех жителей из города и близлежащих сел. Правоохранители почти не могут работать там из-за постоянной опасности. А аэроразведчики зафиксировали в Волчанске тела местных жителей, которые просто лежат на улицах.
- В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне полностью завязли в уличных боях за Волчанск и продолжают нести большие потери.
- Также Волчанск сейчас контролируют как Силы обороны Украины, так и российские оккупанты. К сожалению, и часть города, которая контролируется Украиной, постоянно обстреливается. От российских обстрелов там в среду, 22 мая, погиб полицейский, который ехал эвакуировать гражданских.