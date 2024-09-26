Свозят россиян в украденные квартиры: что происходит на оккупированных территориях Запорожья

Запорожская область продолжает страдать от россиян. Из-за них местным жителям нет покоя ни на неоккупированных, ни на оккупированных украинских территориях.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского городского совета Алиса Сысоева, отметив, что россияне больше всего вкладывают сил и средств в пропаганду. Также известно, что противник постепенно усиливает штурмовые действия на линии разграничения в Запорожской области.

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Промывают мозги детям

Российские пропагандисты, в частности, рассказывают, по каким районам Запорожья бьют, и утверждают, что якобы поражают исключительно "военные склады" и "военные части".

Однако потом в новостях можно увидеть, что они попадают исключительно по жилым кварталам. Россияне терроризируют в Запорожье КАБами именно дома местных жителей. В результате этих ударов есть, конечно, пострадавшие мирные гражданские люди,

– отметила депутат.

Обратите внимание! Россияне впервые с начала войны начали обстреливать Запорожскую область управляемыми авиационными бомбами. За последние четверо суток противник ударил по Запорожью и области КАБами почти 40 раз.

На оккупированных территориях Запорожской области также россияне устраивают беспредел.

С начала учебного года в школах детям не дают покоя от российских солдат. Они постоянно проводят так называемые "уроки мужества". Заставляют детей общаться и фотографироваться с российскими оккупантами. Кое-где на этих "уроках мужества" детей зачем-то одевают в российскую военную форму. То есть промывание мозгов идет полным ходом,

– подчеркнула она.

Кроме того, оккупационная власть не справляется с коммунальными проблемами. Они даже не прилагают усилий, чтобы изменить ситуацию. В частности, в Бердянске в большей части города нет воды. Местные даже шутят, что не бывает такого, чтобы в квартире одновременно было все сразу – и свет, и вода, и связь, и интернет. Обязательно чего-то нет.

Также россияне жалуются, что им не хватает врачей. Конечно, по словам депутата, часть наших людей не согласились с ними сотрудничать, и теперь они пытаются всячески заманивать из России своих так называемых специалистов.

"Они объявили о старте новой программы, когда их врачи приезжают на оккупированные территории. Их заманивают сюда деньгами и бесплатным жильем. А что это за жилье, мы все конечно понимаем, – то, которое они просто украли у наших людей", – подчеркнула Алиса Сысоева.