Бросают на штурмы самых отчаянных: какие подразделения Россия сосредоточила возле Часового Яра

Сейчас тяжелые бои идут на направлении Часового Яра. Российские пропагандисты хвастаются, что на этом участке фронта воюют якобы "очень мотивированные" и "хорошо оснащенные" военные.

Офицер секции планирования бригады “Рубеж”, майор НГУ Дмитрий Кожубенко сказал 24 Каналу, что вблизи города работают российские воздушно-десантные войска, которые считаются "самыми подготовленными" в России. Ранее сообщалось, что россияне сосредоточили вблизи Часова Яра примерно 25 тысяч человек личного состава.

Важно Вопрос времени, когда Часов Яр падет так же, как Авдеевка, – представитель ГУР

Пытаются делать штурмовые прорывы

Офицер подчеркнул, что эти подразделения комплектовались "лучшими из худших". Кроме того, сейчас в районе Часового Яра сосредоточили отряды "Шторм V" и "Шторм Z".

Это "штурмовое мясо", которого не жалко. Россияне ими пытаются делать штурмовые прорывы, если это возможно,

– объяснил майор НГУ.

Непосредственно на районе обороны бригады "Рубеж", по его словам, также есть эти подразделения. Они работают там постоянно.

"Шторм V" и "Шторм Z" проявляют себя через свою "тактику". Вообще кажется, что в этих подразделениях – какие-то "безбашенные" люди. Будто у них другого выхода нет и они просто идут на убой. Поэтому будет правильнее сказать, что это не "самые подготовленные", а скорее самые отчаянные войска", – отметил Дмитрий Кожубенко.

Подразделения "Шторм Z" и "Шторм V" "Шторм Z" с самого начала, в апреле 2023 года, формировались из российских осужденных. Однако, по сообщению американского Института изучения войны, в августе 2023-го эти отряды прекратили наполнять заключенными, и начали вербовать новых осужденных для подразделений "Шторм Z" с самого начала, в апреле 2023 года, формировались из российских осужденных. Однако, по сообщению американского Института изучения войны, в августе 2023-го эти отряды прекратили наполнять заключенными, и начали вербовать новых осужденных для подразделений "Шторм V" . В то же время бойцы в новых отрядах имеют другие условия контракта, чем в "Шторм Z". Ранее заключенные соглашались идти на войну из-за того, что их должны были помиловать, а их контракт длился 6 месяцев. В "Шторм V" принимают на условиях, в которых не предусмотрено помилование, а контракты – до конца так называемой "СВО".

Какова ситуация в районе Часового Яра