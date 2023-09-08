У противника есть план, – Евлаш назвал направление, на котором россияне хотят прорвать украинскую оборону

Оккупанты продолжают атакующие действия в районе Новоегоровки Сватовского района Луганской области. Они даже бросают свои танки Т-90М "Прорыв", чтобы оккупировать господствующую высоту вблизи этого населенного пункта.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отметив, что все попытки противника порвать нашу оборону не имеют успеха. А вот оккупанты теряют каждый день десятки единиц своей техники и множество живой силы.

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ВСУ крепко держит оборону

Пока стоит хорошая теплая погода, враг пытается привлечь все свои резервы, чтобы войти в зимний сезон на выгодных позициях.

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У противника есть план прорвать украинскую оборону именно в этом направлении. А потом как можно быстрее начать движение к реке Оскол, чтобы разрезать нашу сухопутную компоненту в районе населенного пункта Боровая,

– отметил Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Враг пытается прорвать украинскую оборону вблизи Сватового: смотрите видео

Однако украинские инженерно-саперные войска очень грамотно разрабатывают там минно-взрывные заграждения, которые россиянам будет очень сложно преодолеть. К тому же на этом участке очень хорошо работает наша артиллерия, операторы беспилотных летательных аппаратов.

"Враг также применяет там свои танки "аналогов нет" Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Но наши операторы FPV-дронов эффективно попадают в ценную технику врага, и она очень хорошо горит. К примеру, ТОС-1А стоит более 10 миллионов долларов", – подчеркнул Илья Евлаш.

"Солнцепек" ТОС-1А представляет собой тяжелую огнеметную систему, созданную на базе танка Т-90С, имеющую предназначение выводить из строя вооружение и технику. Для стрельбы из системы используются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении. Именно термобарические боеприпасы повышенной мощности высокой температурой и повышенным давлением могут уничтожить цели даже в укрытиях.

Оккупанты продолжают нести потери