Россияне продолжают штурмы Авдеевки: контролируют ли ВСУ коксохим и промзону

Россияне продолжают давить на украинцев в районе Авдеевского коксохимического завода. Особенно тяжелая ситуация остается вокруг промзоны.

Россияне продолжают штурмовать территории возле Авдеевки. Однако ВСУ удается сдерживать давление захватчиков.

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Россияне штурмуют Авдеевку

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал, что россияне продолжают штурмы Авдеевского коксохимического завода, ситуация там достаточно сложная, но стабильная. Единственный "успех" у россиян был несколько недель назад. Тогда группа смогла добежать до забора, однако там их успешно ликвидировали ВСУ. После этого не было даже намеков на продвижение.

Поэтому коксохим полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, конечно, его обстреливают и наносят авиаудары, он постоянно находится под обстрелами из РСЗО и арты, но завод под нашим контролем на все 100%,

– рассказал военный.

Самая тяжелая ситуация остается вокруг промзоны завода. Враг применяет артиллерию и авиацию, превращая помещение в строительный мусор. Из-за низкой температуры там тяжело вести оборонительные действия.

Сейчас идут тяжелые бои, но все готовы к тому, что она, возможно, станет серой зоной, но сейчас она контролируется, идут бои, но Силы обороны готовятся и к худшим ситуациям.

– рассказал Морозов.

Майор МВД добавил, что промзона является достаточно важным объектом, поскольку это фактически ворота в Авдеевку.

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