Будут пытаться зачистить, — Свитан сказал, как россияне воспринимают Волчанск

Деоккупированный осенью 2022 года Волчанск сейчас стал одним из эпицентров боев во время нового наступления россиян на Харьковщину. Ситуация в приграничном городе напряженная. Враг забрасывает Волчанск авиабомбами, полностью его уничтожая.

Россияне будут работать по Волчанску, как по Авдеевке, Марьинке, Бахмуту, Часовому Яру. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Россияне стирают с лица земли Волчанск

Как отметил военный эксперт, противник воспринимает Волчанск, как укрепрайон.

Россияне попытаются срыть его (Волчанск – 24 Канал), чтобы наши войска не могли использовать городские сооружения для обороны. В городе уже были замечены российские танки. Враг будет пытаться зачистить Волчанск, как укрепрайон,

– сказал Свитан.

Прежде всего силам, которые выводятся на боевые задачи, ставится стратегическая задача. Уже потом рассчитывается тактическая задача.

Например, стратегическая задача движения в сторону в районе Волчанска – дойти до Купянска. Оккупанты будут пытаться уничтожать такие районы как Волчанск, которые устроены в общую систему обороны.

Украине, вероятно, дали "зеленый свет" на удары по России западным вооружением

Однако противник может столкнуться с серьезной проблемой, ведь, вероятно, Украина уже получила разрешение от партнеров на самостоятельное принятие решений по использованию западного вооружения.

Во время очередного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон в целом не против ударов по России.

Как отметил военный эксперт, россияне начинают подтверждать, что противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM уже работают по Белгородской области. Также там противник видел использование авиабомб французского производства с реактивным разгонным двигателем Hammer.

"То есть, мы начинаем работать в тылы врага. Ведь для того, чтобы остановить россиян, надо работать как минимум до дивизионной глубины – 40 – 50 километров от линии боевого соприкосновения. Сейчас эта работа начинается, в частности, западного вооружения", – добавил Свитан.

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