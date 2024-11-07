Глобальных изменений сейчас нет: что станет точкой перелома Донецкого направления

Ситуация на фронте сложная. Российские оккупанты имеют определенные продвижения. Сейчас очень много говорят о том, что вражеское войско имеет приказ выйти на административную границу Донецкой области.

Однако глобальные изменения на Восточном фронте будут только тогда, когда там состоится прорывная операция или со стороны ВСУ, или со стороны захватчиков. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник.

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Прорывная операция на Востоке

Петр Черник отметил, что Владимир Путин отдавал приказ захватить Авдеевку, выйти на административные границы Донецкой области еще в 2023 году к своему дню рождения, 7 октября. Впоследствии этот срок сместился с декабря прошлого года до 7 октября 2024 года. Кроме того, еще и началась Курская операция ВСУ. Но враг продолжает давить.

О Восточном плацдарме стоит говорить только тогда, когда там происходит что-то глобально большое. Что это? Прорывная операция или с нашей, или с их стороны за одни сутки на глубину 3 – 5 километров,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, Институт изучения войны отмечает, что российские войска за 6 ноября продвинулись на Купянском, Сватовском, Покровском, Кураховском и Угледарском направлениях.