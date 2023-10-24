Есть несколько задач, – Свитан оценил намерения россиян на восточном фронте
Российские оккупанты пытаются наступать на Авдеевском и Купянском направлениях. До наступления дождей враг хочет выполнить несколько задач.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, во время дождей техника россиян не сможет передвигаться по черноземам в Донецкой и Луганской областях.
Смотрите также Россияне нашли еще одно место для наступления: как за неделю изменилась карта фронта
Задание россиян на Востоке
Роман Свитан считает, что до наступления дождей на этих направлениях враг хочет взять лучшие позиции. В частности, на Купянском направлении задача захватчиков занять поселок Купянск-Узловой.
На Авдеевском направлении россияне хотят передвинуть линию фронта дальше Донецка. Также есть политическая задача – взять в окружение Авдеевку, чтобы торговаться мирными переговорами.
Также у оккупантов может стоять задача одержать хотя бы какую-нибудь победу. Ведь, вероятнее всего, россиянам придется бежать из Бахмута.
В положительной динамике разворачиваются действия ВСУ, которые могут привести к освобождению Бахмута до конца года. Россиянам придется бежать оттуда. Вряд ли они будут сражаться за него в окружении. Им нужно перекрыть потерю Бахмута. Они ее прогнозируют,
– убежден военный эксперт.
Свитан о намерениях россиян на восточном фронте: смотрите видео
Ситуация на Востоке: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские бойцы ведут наступательные действия на Востоке и на Юге нашего государства. В частности, на Бахмутском направлении Силы обороны наступают к югу от Бахмута. Наши защитники имели успех в районах Клещеевки и Андреевки.
- Оккупанты предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах. Враг не имел успехов, несмотря на попытки возле Васюковки, Богдановки и Хромового. Оккупанты имеют большие потери, поэтому перебрасывают на это направление дополнительные подразделения.
- За минувшие сутки на Купянском направлении ВСУ отразили примерно 5 атак России в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.
- Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку и обостряют ситуацию на этом направлении. Кроме непрерывных атак на позиции ВСУ, враг действует небольшими группами, чтобы найти "щель" в обороне.