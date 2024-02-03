"Подвозят резервы и увеличили атаки КАБами": ситуация на Востоке усложняется
Российские военные активизировались на нескольких участках фронта на Востоке. Вражеская активность фиксируется на Бахмутском, Авдеевском и Сватовском направлениях.
Противник продолжает наращивать силы и средства, а также увеличил удары КАБами. Подробнее 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.
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"Оперативная ситуация на фронте осложняется. Враг подвозит большие резервы, чтобы проводить наступательные операции. Это стало очевидным с учетом того, что они делают последние несколько недель. Так, увеличились атаки КАБами по прифронтовым деревням на х-10", – подчеркнул боец.
За период большой войны командир экипажа БпЛА "Кара небесная" наблюдал несколько раз похожую тактику перед попытками российских штурмов. Несмотря на это, Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сдержать врага и уничтожить наибольшее количество личного состава и техники, что у наших воинов получается лучше.
Активно применяются снаряды из КНДР
Андрей Отченаш рассказал, что военные фиксируют новые поставки боеприпасов из России. Большая вероятность, что снаряды предоставила стране-агрессору Северная Корея. Хотя их поставили в большом количестве, качество очевидно хромает.
Была даже ситуация, когда мне очень повезло. Я вышел на улицу из блиндажа, чтобы сделать манипуляции с коптером и очень близко прилетел снаряд. Слава Богу не взорвался,
– отметил защитник.
Есть своеобразный звук, когда снаряд летит очень быстро и очень близко к военному – он начинает не свистеть, а шуршать. Услышав гул, Андрей успел лечь на землю, и боеприпас, к счастью, не взорвался. И так было неоднократно.
Актуальные новости с фронта: где горячее всего
- На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Херсонском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 штурмовых действий.
- На Марьинском направлении украинские воины отбили 7 атак неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где защитники продолжают сдерживать противника.
- На Купянском направлении отбито 5 штурмовых действий врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак россиян в районе Тернов Донецкой области.