Навязываем врагу свои наступательные действия, – военный обозреватель о боях на Востоке
Российские оккупанты всеми силами пытаются захватить Авдеевку и Купянск. Однако украинские защитники не разрешат захватчикам этого сделать.
ВСУ не только обороняют территории, но и контратакуют. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.
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Штурмовые действия ВСУ
Роман Бочкала отметил, что врагу не удастся достичь своих целей. Очевидно, российские генералы пообещали кремлевскому диктатору Владимиру Путину захватить Авдеевку и Купянск, однако это невозможно.
Украинские защитники не только стойко удерживают оборону, но и выполняют штурмовые действия, контратакуют.
Ребята сейчас находятся в штурмовых действиях. Соответственно мы контратакуем, а также навязываем врагу свои наступательные действия,
– подчеркнул военный обозреватель.
Последние новости с фронта
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Востоке и на Юге, удерживают позиции на фронте и дают отпор оккупантам. За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
- В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
- ️На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают врага. Российские захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят оккупантам значительные потери. Там за сутки отразили 19 вражеских атак.
- Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что ситуация на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступать по всей линии фронта и ведет штурмовые действия. Враг делает попытки окружить Авдеевку, а также вернуть утраченные позиции на Юге и Востоке. Также российские оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с левого берега Херсонской области, где украинские бойцы создали плацдарм.