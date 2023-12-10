Навязываем врагу свои наступательные действия, – военный обозреватель о боях на Востоке

Российские оккупанты всеми силами пытаются захватить Авдеевку и Купянск. Однако украинские защитники не разрешат захватчикам этого сделать.

ВСУ не только обороняют территории, но и контратакуют. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.

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Штурмовые действия ВСУ

Роман Бочкала отметил, что врагу не удастся достичь своих целей. Очевидно, российские генералы пообещали кремлевскому диктатору Владимиру Путину захватить Авдеевку и Купянск, однако это невозможно.

Украинские защитники не только стойко удерживают оборону, но и выполняют штурмовые действия, контратакуют.

Ребята сейчас находятся в штурмовых действиях. Соответственно мы контратакуем, а также навязываем врагу свои наступательные действия,

– подчеркнул военный обозреватель.

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