В британской разведке объяснили, на что оккупанты направляют силы на Востоке

российские военные продолжают менять приоритеты в войне против Украины. ВСУ настолько эффективно работают на уничтожение врага, что ему приходится регулярно корректировать свои планы.

Как отмечают в разведке Великобритании, на Востоке у захватчиков появилась новая основная цель. И ее враг будет пытаться достичь, чтобы усложнить логистику для наших военных.

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Враг все еще хочет захватить Донецкую область

Прежде всего в разведке отмечают, что в последнее время ожесточенные бои продолжаются за поселок Пески. Враг уже много раз кичился захватом населенного пункта, но это были лишь пустые слова. Напомним, что Пески расположены вблизи Донецкого аэропорта. Да и сам район, подчеркивают в разведке, находится "на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года".

Новая цель врага – трасса М04

Согласно данным, которыми владеют в британской разведке, враг стремится захватить трассу М04. Отметим, что это основное дорожное сообщение между Западом Украины и Донецком. Поэтому для оккупантов важно будет взять ее под свой контроль, чтобы усложнить логистику для ВСУ.

оккупанты продолжают штурмовать Пески

В утренней сводке Генштаба сообщают о том, что враг за прошедшие сутки штурмовал сразу два направления – Красногоровки и Песков. Правда, никакого результата достичь захватчикам не удалось. Они ушли, испуганные возможным уничтожением от ВСУ. В то же время, боевые действия не прекращаются в районе Первомайска.

Вместе с тем Алексей Арестович решил в очередной раз опровергнуть активно распространяемую оккупантами информацию. Он отметил, что российские захватчики постоянно приписывают себе "победы", которых на самом деле не достигали. В частности, выход на восточные окраины Бахмута, захват Песков, а также взятие тяжелых высот в Марьинке. Все это, отмечает советник ОП, – полная ложь.

Справедливости ради Арестович отметил, что на Бахмутском направлении врагу действительно удалось немного продвинуться вперед. Но он не уверен, что поселки к востоку от Бахмута можно считать его восточными окрестностями. Хотя, подчеркнул он, это уже решает российская пропаганда. Им, как говорится, виднее.

Какова ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 14 августа: смотрите видео