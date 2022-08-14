Як зазначають у розвідці Великої Британії, на Сході у загарбників з'явилась нова основна ціль. І її ворог намагатиметься досягнути, щоб ускладнити логістику для наших військових.

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Ворог усе ще хоче захопити Донеччину

Передовсім у розвідці наголошують на тому, що останнім часом запеклі бої тривають за селище Піски. Ворог вже безліч разів хизувався захопленням населеного пункту, але це були лише пусті слова. Нагадаємо, що Піски розташовані поблизу Донецького аеропорту. Та й сам район, підкреслюють у розвідці, перебуває "на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року".

Нова ціль ворога – траса М04

Згідно з даними, якими володіють у британській розвідці, ворог прагне захопити трасу М04. Зауважимо, що це основне дорожнє сполучення між Заходом України та Донецьком. Тож для окупантів важливо буде взяти її під свій контроль, щоб ускладнити логістику для ЗСУ.

Окупанти продовжують штурмувати Піски

У ранковому зведенні Генштабу повідомляють про те, що ворог упродовж минулої доби штурмував відразу два напрямки – Красногорівки та Пісків. Щоправда, жодного результату досягнути загарбникам не вдалось. Вони відійшли, перелякані можливим знищенням від ЗСУ. Водночас бойові дії не припиняються у районі Первомайська.

Разом з тим Олексій Арестович вирішив вкотре спростувати інформацію, яку активно поширюють окупанти. Він наголосив на тому, що російські загарбники постійно приписують собі "перемоги", яких насправді не досягали. Зокрема вихід на східні околиці Бахмута, захоплення Пісків, а також взяття важких висот у Мар'їнці. Усе це, наголошує радник ОП, – цілковита брехня.

Задля справедливості Арестович зауважив, що на Бахмутському напрямку ворогові дійсно вдалось трішки просунутись вперед. Але він не впевнений, що селища на схід від Бахмута можна вважати його східними околицями. Хоча, наголосив він, це вже має вирішувати російська пропаганда. Їм, як то кажуть, видніше.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 14 серпня: дивіться відео