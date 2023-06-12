Российская пехота не справляется на Востоке: какое вооружение чаще всего использует враг
На Востоке российские оккупанты чаще всего применяют артиллерию и авиацию. Также враг круглые сутки выпускает беспилотники, когда этому способствует погода.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, пехота захватчиков не справляется с продвижением ВСУ.
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"Больше всего мы на себе чувствуем работу артиллерии. Она не прекращается, потому что мы постоянно продвигаемся вперед. Их пехота совсем не справляется с нашим продвижением. Им приходится устраивать "армагеддон" с помощью артиллерии и обстрелов. Также они подключают к этому авиацию", – сообщил он.
Истерика среди оккупационных войск
Жорин отметил, что морально-психологическое состояние россиян не совсем сломано, однако среди них распространяются определенные панические настроения.
У них есть определенная истерика. Им действительно приходится возвращать людей на позиции, потому что очень часто они изъявляют желание сбежать из них. Но каждую позицию сегодня приходится брать с боями. Это говорит о том, что пока они держатся,
– сказал военный.
Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что главной мотивацией оккупантов и инструментом влияния на них у российских командиров являются насильственные методы. Они избивают своих подчиненных битами, затем отправляют их на позиции и угрожают.
Жорин о ситуации на Востоке: смотрите видео
ВСУ продвинулись возле Бахмута
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние ориентировочно от 250 до 700 метров.
- Он рассказал, что на Бахмутском направлении россияне пытаются контратаковать, но все бесполезно. За последние сутки там произошло 3 боестолкновения, враг 249 раз бил по украинским позициям разными типами артиллерии и совершил два авианалета.
- Череватый уточнил, что при этом 66 оккупантов – погибли, 83 – получили ранения, 3 – попали в плен. Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили некоторую технику захватчиков.
- Спикер отметил, что наши военные пытаются воевать креативно, используя все собственные и предоставленные партнерами силы и средства, а также пользуются каждым промахом оккупантов.