Российская пехота не справляется на Востоке: какое вооружение чаще всего использует враг

На Востоке российские оккупанты чаще всего применяют артиллерию и авиацию. Также враг круглые сутки выпускает беспилотники, когда этому способствует погода.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, пехота захватчиков не справляется с продвижением ВСУ.

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"Больше всего мы на себе чувствуем работу артиллерии. Она не прекращается, потому что мы постоянно продвигаемся вперед. Их пехота совсем не справляется с нашим продвижением. Им приходится устраивать "армагеддон" с помощью артиллерии и обстрелов. Также они подключают к этому авиацию", – сообщил он.

Истерика среди оккупационных войск

Жорин отметил, что морально-психологическое состояние россиян не совсем сломано, однако среди них распространяются определенные панические настроения.

У них есть определенная истерика. Им действительно приходится возвращать людей на позиции, потому что очень часто они изъявляют желание сбежать из них. Но каждую позицию сегодня приходится брать с боями. Это говорит о том, что пока они держатся,

– сказал военный.

Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что главной мотивацией оккупантов и инструментом влияния на них у российских командиров являются насильственные методы. Они избивают своих подчиненных битами, затем отправляют их на позиции и угрожают.

Жорин о ситуации на Востоке: смотрите видео

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