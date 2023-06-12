Про це 24 Каналу розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, піхота загарбників не справляється із просуванням ЗСУ.

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"Найбільше ми на собі відчуваємо роботу артилерії. Вона не припиняється, бо ми постійно просуваємось вперед. Їхня піхота зовсім не справляється з нашим просуванням. Їм доводиться влаштовувати "армагедон" за допомогою артилерії та обстрілів. Також вони підключають до цього авіацію", – повідомив він.

Істерика серед окупаційних військ

Жорін зазначив, що морально-психологічний стан росіян не зовсім зламаний, однак серед них ширяться певні панічні настрої.

У них є певна істерика. Їм дійсно доводиться повертати людей на позиції, бо дуже часто вони виявляють бажання з них втекти. Але кожну позицію сьогодні доводиться брати з боями. Це говорить про те, що поки що вони тримаються,

– сказав військовий.

Екскомандир полку "Азов" підкреслив, що головною мотивацією окупантів та інструментом впливу на них у російських командирів є насильницькі методи. Вони б'ють своїх підлеглих битами, потім відправляють їх на позиції та погрожують.

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