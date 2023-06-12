Про це 24 Каналу розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, піхота загарбників не справляється із просуванням ЗСУ.
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"Найбільше ми на собі відчуваємо роботу артилерії. Вона не припиняється, бо ми постійно просуваємось вперед. Їхня піхота зовсім не справляється з нашим просуванням. Їм доводиться влаштовувати "армагедон" за допомогою артилерії та обстрілів. Також вони підключають до цього авіацію", – повідомив він.
Істерика серед окупаційних військ
Жорін зазначив, що морально-психологічний стан росіян не зовсім зламаний, однак серед них ширяться певні панічні настрої.
У них є певна істерика. Їм дійсно доводиться повертати людей на позиції, бо дуже часто вони виявляють бажання з них втекти. Але кожну позицію сьогодні доводиться брати з боями. Це говорить про те, що поки що вони тримаються,
– сказав військовий.
Екскомандир полку "Азов" підкреслив, що головною мотивацією окупантів та інструментом впливу на них у російських командирів є насильницькі методи. Вони б'ють своїх підлеглих битами, потім відправляють їх на позиції та погрожують.
Жорін про ситуацію на Сході: дивіться відео
ЗСУ просунулися біля Бахмута
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові просунулись на Бахмутському напрямку на відстань орієнтовно від 250 до 700 метрів.
- Він розповів, що на Бахмутському напрямку росіяни намагаються контратакувати, але все марно. За останню добу там відбулось 3 боєзіткнення, ворог 249 разів бив по українських позиціях різними типами артилерії та здійснив два авіанальоти.
- Череватий уточнив, що при цьому 66 окупантів – загинули, 83 – зазнали поранень, 3 – потрапили в полон. Окрім того, Збройні Сили України знищили деяку техніку загарбників.
- Речник зауважив, що наші військові намагаються воювати креативно, використовуючи усі власні та надані партнерами сили та засоби, а також користуються кожним промахом окупантів.