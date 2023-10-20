Наступление пехотой без прикрытия техникой: как развиваются события на восточном плацдарме

Российские оккупанты штурмуют не только Авдеевку, но и пытаются наступать под Купянском и частично под Бахмутом. Враг атакует пехотой практически без техники.

Захватчикам тяжело идти в атаку с применением техники. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Ситуация под Купянском

Роман Свитан отметил, что под Купянском сложно двигаться с техникой. На территории есть три реки, которые впадают в Северский Донец. Также там, где могла идти техника, ВСУ заминировали территорию и взяли под контроль артиллерией.

Россиянам тяжело организовать атаку с применением техники. Поэтому ставятся задачи продавить, забрасывать наши укрепрайоны. У них там нет других вариантов. Правда, очень много вылетов авиации, это очень сильно им помогает. Есть часть артиллерии, с которой мы успешно боремся в контрбатарейной борьбе. Россияне в этом смысле проигрывают,

– объяснил он.

Пехоте сложно общаться с авиацией, поэтому есть случаи, когда российские воины попадают под свои авиаудары. Полковник ВСУ в запасе предположил, что оккупанты могут ограничить авиацию. Кроме того, сейчас ухудшаются погодные условия. Поэтому у россиян останутся только штурмы пехотой, по которым хорошо работают наши кассетные боеприпасы.

"Силы, которые там размещены – это якобы более 100 тысяч человек, но это сборная солянка военнослужащих, которые в большинстве своем не участвовали в боевых действиях. Максимум они могут только обороняться. Наступать они не обучены, поэтому теряют технику во время наступления", – подчеркнул военный эксперт.

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Бои на Бахмутском направлении

Полковник ВСУ в запасе отметил, что под Бахмутом такая же ситуация. У россиян стояла задача удержаться на железной дороге. Однако ВСУ их отбросили за железную дорогу, которая идет из Горловки на Бахмут. Ближайший рубеж обороны, который могут использовать оккупанты – это река Бахмутка, но она малая и не может быть большим рубежом.

Поэтому у россиян большая проблема, если будет дальнейшее продвижение ВСУ. Мы можем продвинуться на север в сторону Бахмута, на юг в сторону Горловки, на Курдюмовку, на восток в сторону Попасной. Россияне понимают эту проблему и пытаются вернуться хотя бы на железную дорогу,

– рассказал Свитан.

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