В "шрамах" войны, – Череватый рассказал, как сейчас выглядят города и села на Востоке

Уже почти полтора года идет война российских захватчиков против Украины. Самые жестокие бои происходят на Востоке нашего государства, и именно там города и села превратились в сплошные руины.

Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый отметил, что враг уничтожает населенные пункты в Донецкой и Луганской областях, не считаясь с ужасающими последствиями. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не имеют гуманистических предостережений

Враг бьет без раздумий по гражданской инфраструктуре без каких-либо гуманистических предостережений.

И даже когда он пытается бить прицельно, очень часто из-за плохой военной подготовки и обученности, ракеты или снаряды, которые предназначались якобы нашим военным подразделениям, также часто попадают в гражданскую инфраструктуру.

Сергей Череватый рассказал о последствиях обстрелов в населенных пунктах Донбасса: смотрите видео

Именно поэтому почти все города и села, за незначительными исключениями, в Донецкой и Луганской областях имеют "шрамы" войны. А некоторые полностью уничтожены или разрушены,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Однако, по его мнению, после победы Украины при содействии ведущих стран мира и за средства оккупантов, мы восстановим наш Донбасс.

Какая ситуация на Восточном и Южном направлениях

По информации на 4 июля, оккупанты сосредоточили на Восточном направлении мощные силы. Именно на Лимано-Купянском направлении враг стянул примерно 120 тысяч единиц личного состава. На этом участке фронта россияне пытаются проводить атакующие действия. Однако анонсированного врагом "большого наступления" по всей линии фронта не наблюдается.

В то же время украинские силы активно продвигаются на Таврическом направлении, а также выбивают оккупантов с их позиций. В частности, на Бердянском направлении есть продвижение в глубину вражеских позиций на расстояние до 2 километров.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг открыл новое направление наступления – Сватовское. По ее словам, оккупанты проводят наступательные действия, чтобы прорваться в Лиман. Поэтому бои продолжаются в Невском, Диброве, Белогоровке, а также в Серебрянском лесу. Однако россияне не смогли взять под контроль эти населенные пункты.