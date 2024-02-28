Россия продолжает наступление возле Авдеевки, чтобы истощить украинские силы, – ISW

Оккупанты не прекращают наступать на Авдеевском направлении. Они пытаются истощить украинские войска до того, как они создадут более прочную линию обороны.

28 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что после захвата Авдеевки россияне временно снизили темп своих операций, однако впоследствии снова нарастили темпы наступления и продвигаются на запад и северо-запад от города.

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Какова ситуация вокруг Авдеевки

В институте изучения войны сообщили, что сейчас российские военные сосредоточили атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичев, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали оборонительные позиции.

Вероятно, российские войска продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, который бы позволил Украине создать более целостную и труднопроницаемую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки,

– считают в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что захват Авдеевки позволил российским войскам оказывать давление на позиции, которые перед этим в быстром темпе заняли украинские силы. Поэтому оккупанты, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп для того, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность.

В ISW предположили дальнейшие шаги врага

Авторы анализа считают, что российские войска теоретически смогут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки. Однако это сложная местность и она, вероятно, ограничит дальнейшие тактические достижения России.

Российские войска, возможно, смогут захватить населенные пункты непосредственно к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели, но рельеф и водные особенности к западу от Авдеевки, особенно водохранилище, проходящее между Бердичами, Семеновкой и Орловкой, скорее всего, замедлит и так относительно медленные темпы российского продвижения в этом районе,

– считают аналитики.

Они прогнозируют, что после того, как Россия увязнет в новых населенных пунктах со сложным рельефом, украинские силы смогут занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, и станут кульминацией текущих российских наступательных усилий в этом районе. По крайней мере до тех пор, пока россияне не дадут своим войскам подкрепление.