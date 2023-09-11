Никогда не применяет один вид вооружения: как враг пытается наступать вблизи Авдеевки
За минувшие сутки оккупанты 15 раз обстреляли Авдеевское направление. Чаще всего враг атакует в районе Красногоровки и Новобахмутовки. Там россияне находятся в низине, поэтому пытаются продавить линии обороны ВСУ и занять господствующие высоты. Им это не удается.
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, что уже 3 месяца у России нет успехов на Авдеевском направлении. Однако враг продолжает наносить удары и применяет различные виды вооружения.
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Оккупанты бьют из всего, что есть
Виталий Барабаш отметил, что захватчики используют при атаках разные виды вооружения: танки, ствольную артиллерию, минометы, "Грады" и так далее. В то же время последние 3 дня враг не наносит авиаудары.
Иногда, например, по старой части города оккупанты бьют из ствольной артиллерии, по центральной – "Градами". Либо наоборот, либо одновременно. Или заканчиваются танковые обстрелы, например, в центральной части города и сразу после него проходит 2 – 3 минуты и начинают работать "Грады". То есть бьют из всего, что есть,
– сказал он.
Кроме того, российские оккупанты не прекращают штурмы. В основном это штурмы пехоты без поддержки техники. Сначала враг бьет артиллерией или минометами, а затем идет несколько малых групп пехоты одновременно по разным направлениям.
Последние новости Авдеевки
- На Авдеевском направлении Силы обороны Украины сдерживают врага, проводят штурмовые операции и отвоевывают украинскую землю Например, украинские защитники успешно держат оборону в окрестностях Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки, Ровнополя, где только в течение суток 10 сентября враг предпринял около 20 раз неудачных попыток вывести украинские войска с позиций. Все атаки противника привели к значительным потерям личного состава и техники для оккупантов.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили от оккупантов поселок Опытное возле Авдеевки Донецкой области. Кроме того, наши воины имеют успехи возле Новомайорского. Наши военные закрепляются в тех районах, где имели успехи.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что возврат Опытного очень важен, потому что враг концентрировал там свои силы и запускал оттуда свои ДРГ. Поселок расположен в 2–3 километрах от Донецкого аэропорта. Полное освобождение населенного пункта откроет путь этому важному объекту.