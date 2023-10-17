"Это беспрецедентно, поражение сокрушительное": у Авдеевки враг уже потерял армейскую дивизию
Неделю назад российские оккупанты начали новое наступление на Авдеевку. Они применили большое количество живой силы и техники, но так и не смогли окружить город.
Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что на Авдеевском направлении враг потерпел сокрушительное поражение и понес огромные потери. Однако ему еще есть чем атаковать, поэтому расслабляться рано.
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"Суммируем убитыми более 5 тысяч, умножаем по меньшей мере на три – и имеем более чем дивизию. Механизированная дивизия по их расчетам – 12,5 тысячи человек. Это что-то беспрецедентное и невероятное", – констатировал Черник.
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Кроме личного состава, россияне также потеряли немало техники:
- свыше 200 единиц артиллерии;
- более 250 боевых бронированных машин;
- свыше 150 танков.
Россияне рассчитывали на идеологический эффект
Как известно, в стратегическом контексте Авдеевка не играет большой роли.
Авдеевка – серьезный укрепленный район. Он им был нужен идеологически, потому что надо хоть какие-то успехи показывать,
– отметил Черник.
В то же время расслабляться рано. Россия еще имеем достаточно человеческого ресурса, который может перебросить на Авдеевку или любое другое направление.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил, что российских обстрелов в общине стало меньше. В то же время вражеские атаки на украинские позиции продолжаются.
- Аналитики ISW отметили, что россияне развернули две дополнительные бригады для наступления на Авдеевку. Геолокационные кадры свидетельствуют, что враг сумел немного продвинуться – на три километра.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов считает, что россияне активизировали наступление на Авдеевку, чтобы рассеять украинские войска. Таким способом враг стремится предотвратить продвижение защитников по другим направлениям.