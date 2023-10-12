Классическая тактика: военный эксперт оценил действия россиян в районе Авдеевки

Российские оккупанты активизировались возле Авдеевки. Враг пытается штурмовать украинские позиции классическим способом – заваливая все множеством людей.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что эта тактика захватчиков не нова. Так они смогли захватить Бахмут.

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"Но в части пехоты – ничего нового. Как они штурмовали Бахмут – завалили все гигантской человеческой волной", – отметил Черник.

По его словам, в историческом смысле тоже ничего нового. Стоит хотя бы вспомнить Вторую мировую войну – "Бродовский котел" или как советские войска штурмовали Киев.

Россияне имеют проблемы с техникой

То, что враг не жалеет личный состав, свидетельствует также о том, что ему не хватает техники. Огромным количеством людей он пытается компенсировать этот дефицит.

С техникой у них давным-давно проблемы. Если они достали дряхлые танки Т-54, Т-55 со складов, то что можем говорить,

– констатировал Черник.

Кстати, 11 октября бойцы Нацгвардии уничтожили колонну вражеской техники на Авдеевском направлении. Россияне потеряли два танка, три бронетранспортера и одну боевую бронированную машину.

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