Классическая тактика: военный эксперт оценил действия россиян в районе Авдеевки
Российские оккупанты активизировались возле Авдеевки. Враг пытается штурмовать украинские позиции классическим способом – заваливая все множеством людей.
Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что эта тактика захватчиков не нова. Так они смогли захватить Бахмут.
К теме С логистикой у врага стало хуже: в Авдеевской администрации рассказали о боях вокруг города
"Но в части пехоты – ничего нового. Как они штурмовали Бахмут – завалили все гигантской человеческой волной", – отметил Черник.
По его словам, в историческом смысле тоже ничего нового. Стоит хотя бы вспомнить Вторую мировую войну – "Бродовский котел" или как советские войска штурмовали Киев.
Россияне имеют проблемы с техникой
То, что враг не жалеет личный состав, свидетельствует также о том, что ему не хватает техники. Огромным количеством людей он пытается компенсировать этот дефицит.
С техникой у них давным-давно проблемы. Если они достали дряхлые танки Т-54, Т-55 со складов, то что можем говорить,
– констатировал Черник.
Кстати, 11 октября бойцы Нацгвардии уничтожили колонну вражеской техники на Авдеевском направлении. Россияне потеряли два танка, три бронетранспортера и одну боевую бронированную машину.
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- Российские оккупанты активизировали атаки на Авдеевку с 10 октября. Они начали обстреливать город из артиллерии и авиации, превращая его во второй Бахмут.
- Враг бросил на это направление 2 тысячи бойцов, которые группами по 20–30 человек штурмуют украинские позиции с разных сторон. Однако защитники крепко стоят на позициях.
- Аналитики ISW считают, российские захватчики вряд ли смогут достичь каких-либо успехов возле Авдеевки, поскольку город мощно укреплен. Однако действия врага свидетельствуют о том, что он подготовился и проработал свои ошибки.