Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що ця тактика загарбників не нова. Зокрема, так вони змогли захопити Бахмут.
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"Але в частині піхоти – нічого нового. Як вони штурмували Бахмут – завалили усе велетенською людською хвилею", – зазначив Черник.
За його словами, в історичному сенсі також нічого нового. Варто хоча б згадати Другу світову війну – "Бродівський котел" або як радянські війська штурмували Київ.
Росіяни мають проблеми з технікою
Те, що ворог не шкодує особового складу, свідчить також про те, що йому бракує техніки. Величезною кількістю людей він намагається компенсувати цей дефіцит.
З технікою в них давним-давно проблеми. Якщо вони дістали старезні танки Т-54, Т-55 зі складів, то що можемо казати,
– констатував Черник.
До слова, 11 жовтня бійці Нацгвардії знищили колону ворожої техніки на Авдіївському напрямку. Росіяни втратили два танки, три бронетранспортери й одну бойову броньовану машину.
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- Російські окупанти активізували атаки на Авдіївку з 10 жовтня. Вони почали обстрілювати місто з артилерії та авіації, перетворюючи його на другий Бахмут.
- Ворог кинув на цей напрямок 2 тисячі бійців, які групами по 20–30 осіб штурмують українські позиції з різних боків. Однак захисники міцно стоять на позиціях.
- Аналітики ISW вважають, російські загарбники навряд чи зможуть досягнути якихось успіхів біля Авдіївки, оскільки місто потужно укріплене. Однак дії ворога свідчать про те, що він підготувався та опрацював свої помилки.