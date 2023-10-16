Стали легкой мишенью для наших сил: на что рассчитывали оккупанты возле Авдеевки

Российские захватчики начинают выдыхаться на Авдеевском направлении. Однако расслабляться еще рано, ведь враг и дальше будет пытаться наступать на Востоке.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что оккупанты под Авдеевкой рассчитывали сделать "второй Бахмут", но не смогли это реализовать. План оцепить украинскую группировку в городе провалился, а вместе с ним и мощный информационно-пропагандистский эффект для поднятия их морального духа и деморализации нас.

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Более того, россияне поняли, что в игру с заминированием можно играть вдвоем.

"Если российское командование думало, что заминирует нам территории на Юге, и мы не сможем продвигаться, то теперь они пошли по нашим минам. Или поехали по дорогам под Авдеевкой и стали легкой мишенью для нашей артиллерии", – отметил Мусиенко.

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В то же время враг не отказался от планов атаковать Силы обороны возле Авдеевки. В течение зимы это направление и вообще Восток может быть даже горячее Юга. Россияне будут пытаться продвигаться и вовлекать украинских военных в боевые действия там.

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Россияне активизировали наступление на Авдеевку с 10 октября. Вместо лобных атак они применяли штурмовые группы по 20–30 человек из разных направлений, а также технику.

Враг не только не смог значительно продвинуться, но и понес мощные потери в живой силе и технике. Аналитики ISW это объяснили украинскими оборонными укреплениями, которые представляют серьезную проблему для россиян.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что из-за потерь врага градус напряжения несколько снизился. По его словам, ощутимо, что россияне уже выдыхаются.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что цель наступления россиян на Авдеевку состоит в рассредоточении украинских сил. Таким способом враг стремится предотвратить освобождение территорий по другим направлениям.