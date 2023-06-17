Если появился десант – значит в России совсем беда: что происходит на Восточном фронте

Украинские военные продолжают героически сражаться с российскими оккупантами. Самый тяжелый участок фронта на востоке нашей страны. Там, в частности, на Бахмутском направлении, на замену вагнеровцам пришел российский десант.

О его деятельности 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он объяснил, каким образом появление российского десанта изменило ситуацию на фронте.

Смотрите также Россия увеличила количество ударных вертолетов из-за контрнаступления ВСУ, – разведка Британии

Десант их не спасает

В нормальных вооруженных формированиях десантные подразделения используются для захвата плацдармов и вбрасывания в тыл врага воздушно-десантным путем, пояснил Череватый. Россияне имели такую попытку в Гостомеле еще в 2022 году, но закончилась она тем, что оккупанты потеряли значительную часть своей так называемой десантной "элиты".

В русских советских традициях – если появились десантники, значит совсем беда,

– отметил спикер.

Сергей Череватый о ситуации на фронте: смотреть видео

В концепции советской армии, десант посылали на те или иные участки фронта, как лучше подготовленную пехоту, добавил спикер. Собственно, именно такую роль выполняют российские десантные подразделения в Бахмуте. Они не совершают штурмовых действий, а окапываются.

"Считается, что они лучше подготовлены, хотя обновлены в значительной степени за счет мобилизованных. Россияне верят, что это выручит их положение. Но, как показал опыт предыдущих боев, когда у нас скомплектованы резервы, есть силы поражения, средства, наши штабы переигрывают их в просчете всех возможных действий. Это показали и Киевская, и Харьковская операции – десант их не спасает", – добавил Сергей Череватый.

Ситуация на фронте: основные новости