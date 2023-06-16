"Силы обороны продолжают идти вперед": Сырский посетил воинов на передовой возле Бахмута

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении. Там украинские защитники продолжают идти вперед.

Сырский также обнародовал видео со своей поездки. По его словам, впереди Силы обороны ждет важная работа.

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Сырский посетил Бахмутское направление

Командующий Сухопутными войсками ВСУ 16 июня приехал на позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.

Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Навестил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия,

– заметил Сырский.

По его словам, враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут и сосредотачивает большие силы на этом направлении.

"Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий. Наше преимущество – в качестве, точности и мотивации", – добавил военный.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ выразил благодарность украинским защитникам за качественную работу и продвижение вперед. В частности, он отметил:

3-й ОШБр,

5-й ОШБр,

54-й ОМБр,

57-й ОМПБр,

80-й ОДШБр.

"Впереди важная работа. Враг будет разбит. Слава Украине" – подытожил Сырский.

Сырский посетил передовую: видео

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Ситуация на Бахмутском направлении: коротко