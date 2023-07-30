Нам есть чем гордиться, – военный рассказал, что происходит в районе Клещиевки
Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. В частности, продолжаются бои в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.
Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко. Раньше он поделился, как ВСУ креативно заставляют россиян сдаваться в плен.
Вашему вниманию Поймали их в ловушку: по военной логике россияне уже сейчас должны бежать из Бахмута
"Нам есть чем гордиться. Мы очень умело проводим наши операции, и враг теряет много техники и личного состава. Ожидаем подкрепления, чтобы идти вперед", – отметил Лысенко.
Что происходит в районе Клещиевки: смотрите видеоОбратите внимание! Президент Владимир Зеленский 29 июля посетил передовые позиции Сил специальных операций под Бахмутом и поздравил защитников с их профессиональным праздником.
Какая тактика ВСУ
Как известно, защитники заняли господствующие высоты вокруг Бахмута, в частности возле Клещиевки. Оттуда они бьют по врагу из артиллерии. Таким образом, защитники не только приближают освобождение города-крепости, но и выбивают россиян из населенных пунктов поблизости. Так, оккупанты вынужденно отошли с позиций в районе Андреевки.
Более того, на этот участок фронта уже передали кассетные боеприпасы, которыми можно будет накрыть большие площади и нанести серьезные потери россиянам.
"Мы уже на тех позициях, которые мы когда-то утратили, и теперь пытаемся их отбить. Но все дается с большой болью и потерями, потому что враг мощно закрепился", – сказал Лысенко.Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что Вооруженные Силы преуспевают на Бахмутском направлении. Защитники продвигаются, невзирая на интенсивный огонь врага.
- Ситуацию в этом направлении проанализировали в NYT. Там считают, что продвижение ВСУ в Кременную разорвет логистику россиян и откроет путь в тыл Бахмута.
- Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что отвоевать Бахмут для Украины – дело чести. Героическая оборона города уже вошла в историю.