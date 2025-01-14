Битва за Курахово: Мусиенко оценил ситуацию в городе

В Донецкой области продолжаются активные бои за Курахово. Российские войска пытаются полностью захватить населенный пункт. Ситуация сложная. Украинские защитники ведут боевые действия буквально на подходах.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что ВСУ пока продолжают сдерживать на этом направлении продвижение врага, которое, как он надеется, все же начнет замедляться.

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О полной оккупации Курахово говорить рано

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российским войскам удалось взять под полный контроль Курахово. Впоследствии эта информация не подтвердилась.

Говорить о том, что все уже там оккупировано и захвачено я бы не стал. Надо понимать, что мы длительный период, в течение всей осени, говорили о битве за Курахово; о том, что враг подходит; что он накапливает силы,

– отметил Мусиенко.

Преимущества противника

Украинский контингент держится уже довольно значительный промежуток времени. Военнослужащий отметил, что враг прилагает максимум усилий, чтобы продвинуться на этом участке, имеет выгодную позицию для ведения наступательных действий благодаря количеству своих подразделений и расположению войск.

После того, как им удалось пройти Угледар, начали давить еще и с юго-восточного фланга. Оборонительные действия в городах вести очень трудно, когда у врага есть определенное преимущество в воздухе, в применении КАБов,

– отметил Мусиенко.

Ситуация возле Курахово: смотрите на карте

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман высказал мнение, что украинским силам, вероятно, придется отойти из Курахово. Он отметил, что важно сделать это своевременно с минимальными потерями.

А вот полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан убежден, что ВСУ еще могут удерживать часть Курахово. Однако если украинским бойцам все же придется отойти, то обвала фронта на этом участке, по его убеждению, не произойдет.