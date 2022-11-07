Россияне жалуются на командование возле Угледара: в ВСУ рассказали, что там происходит

Россияне почти полностью потеряли бригаду возле Угледара. В общем, Восток Украины остается самым горячим направлением.

Такое мнение 24 каналу озвучил спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый. Ранее сообщалось о том, почему для ВСУ важен Угледар и как его освобождению препятствуют россияне.

К теме Мало достижений, много потерь: в ISW проанализировали российские атаки на Угледар и Бахмут

Ситуация возле Угледара

Череватый рассказал, что 155 бригада россиян фактически потеряла боеспособность в боях под Павловкой. Ей нанесен значительный ущерб. Главное, что наши подразделения сохранили там линию фронта, и врагу не удалось пройти.

Восток Украины и в дальнейшем остается главным эпицентром войны. Здесь происходят самые горячие, самые активные, самые агрессивные бои. Враг атакует на Бахмутском, Авдеевском направлениях, пытается делать контратаки в Луганской области (Белогоровка, Невское) и всюду терпит неудачу,

– отметил спикер группировки войск "Восток".

Череватый о том, что россияне жалуются на командование возле Угледара: смотрите видео

Удары по врагу

Он продолжил, что по врагу наносятся удары из нашей артиллерии. В частности, 7 ноября в районе Горловки был нанесен удар и уничтожены 5 боевых машин россиян, 4 повреждены. Нанесен удар по Лисичанску, где находится батальон "Ахмат" и потерял более 30 бойцов.

"В Майорске проведен анализ. В среднем за сутки там теряется примерно 30 – 35 военнослужащих только на этом направлении", – заметил Череватый.

Ситуация на Донбассе: последние новости