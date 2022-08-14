Использовать ЗАЭС как ядерную бомбу невозможно – политтехнолог объяснил, почему это нереально
Ситуация, которую россия нагнетает вокруг Запорожской АЭС, действительно абсурдна. Там вообще не прослеживается никакая логика.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, обвинения россии в том, что Украина сама обстреливает Запорожскую АЭС – чрезвычайно абсурдны. Вообще непонятно, чего оккупанты хотят достичь благодаря этому ядерному шантажу.
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Зачем взрывать Запорожскую АЭС
С начала полномасштабного вторжения россия постоянно пыталась дискредитировать Украину. Ее обвинения были совершенно лживыми, но там прослеживалась хотя бы какая-нибудь логика.
А ситуация вокруг Запорожской АЭС – это абсурд. Как вообще можно поверить, что Украина хочет взорвать атомную электростанцию на своей территории. Трудно сказать, на кого это рассчитано.
Использовать Запорожскую АЭС в качестве атомной бомбы невозможно. Это неуправляемая вещь… И угрожать взорвать ЗАЭС при том, что там находятся сами оккупанты…
– отмечает Шейтельман.
Он отмечает, что логики в действиях оккупантов абсолютно нет. Можно условно предположить, что они подорвут Запорожскую АЭС. Но последствия тогда будут совсем неконтролируемыми: радиоактивное облако может пойти как на россию, так и на временно оккупированные территории.
"Ты же не можешь управлять, куда это все пойдет. Это же на твои (оккупантов – 24 канал) войска пойдет, на оккупированные территории. В чем смысл?" – говорит Шейтельман.
Шейтельман о ядерном шантаже оккупантов: смотрите видео
Что происходит на Запорожской АЭС: коротко
- С начала марта Запорожскую АЭС контролируют российские оккупанты. В течение августа они начали регулярно устраивать провокации: обстреливают территорию вокруг электростанции и абсурдно обвиняют в этом ВСУ.
- Прилеты фиксируют на части АЭС, где формируется энергия, идущая на Юг Украины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- Сейчас на Запорожской АЭС самый высокий уровень угрозы. В МВД уже готовятся к разным вариантам развития событий – рассматривают даже эвакуацию людей из окрестных населенных пунктов.
- Оккупанты даже догадались заминировать энергоблоки Запорожской АЭС.