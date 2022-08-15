Остановит ли путин ядерный шантаж: эксклюзивный стрим Цымбалюка и Пионтковского на 24 канале

На ютубе 24 канала – стрим украинского журналиста Романа Цымбалюка с российским публицистом и оппозиционным политиком Андреем Пионтковским. Главной темой обсуждения стал ядерный шантаж диктатора путина.

россия продолжает запугивать Украину и весь мир ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Вражеские военные регулярно обстреливают территорию станции, а кроме того – заминировали ее. Это создает огромные риски для всего мира, ведь ЗАЭС – самая большая атомная станция в Европе.

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Цымбалюк и Пионтковский обсудили, насколько реальны угрозы взорвать станцию и остановит ли президент-террорист свой ядерный шантаж.

Стрим Романа Цымбалюка и Андрея Пионтковского на ютубе 24 канала началась 15 августа в 19:30. Просмотреть трансляцию можно по ссылке.

Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео

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