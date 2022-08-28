Чтобы выйти из войны с минимальными потерями, россия вынуждена снять риск на ЗАЭС, – эксперт
Сегодня россия является страной, занимающейся ядерным терроризмом. Боевики государства-агрессора продолжают создавать риск аварии на Запорожской АЭС.
Запад призывает россию передать ЗАЭС под полный контроль МАГАТЭ. Более того, даже "дружественные" к россии страны, в частности Индия, высказались против действий агрессора. Об этом 24 каналу сказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.
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Станция должна быть демилитаризована
Очевидно, что давление мира действительно велико. "Если россия планирует выходить из войны с минимальными потерями для себя и вести любые переговоры, она сначала должна снять риск инцидента на Запорожской АЭС. Это коллективное и безапелляционное мнение", – подчеркнул Ежак.
Эксперт отметил, что в стороне держится разве что Китай. Подавляющее большинство влиятельных стран требует от россии сделать этот шаг.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Запорожскую АЭС удалось подключить к сети. ЗАЭС заработала и производит электроэнергию для нужд Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что катастрофы удалось избежать усилиями украинских энергетиков. Однако ситуация остается очень опасной.
- Ночью против 27 августа россияне в очередной раз обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Известно, что противник нанес удары в районе спецкорпуса №2 и в районе эстакады между спецкорпусом и блоком №2.
- На Запорожской АЭС наемники из ППК "Вагнер" обустроили тюрьму. Там они содержат и пытают волонтеров, местных предпринимателей и обычных жителей.
- В случае аварии на ЗАЭС радиационное облако охватит Украину и россию. Речь идет о части Юга нашей страны и юго-западных регионах россии.
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