Их большая ошибка: какую неутешительную судьбу готовит Россия коллаборантам на Запорожье

Коллаборанты на Запорожье надеялись, что получат существенный "карьерный" рост и возможности с приходом России. Теперь их постепенно заменяют на оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, заметив, что коллаборантами на Запорожье преимущественно становились люди без значительных карьерных успехов. Они наивно надеялись, что Россия даст им власть.

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От коллаборантов постепенно избавляются

Как подчеркнула Сысоева, с началом оккупации россияне назначали на "руководящие" должности многих "ноунеймов". Теперь с ними прощаются. К примеру, гауляйтером Кирилловки была Екатерина Уманец. Сейчас оккупанты обвиняют ее в краже. А в Васильевке "головой" была вообще неизвестная женщина, называвшая себя актрисой.

Они получили якобы уважаемые должности, чтобы легализовать оккупационные власти. Но если взглянуть сейчас на тех, кто остался… Их очень мало. Балицкий, Данильченко и еще несколько,

– сказала Сысоева.

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Теперь Россия ставит на должности на временно оккупированных территориях Запорожья своих людей. Это – либо работники российских спецслужб, либо отставные оккупанты и т.д. Колаборантов тут кинули. А с некоторыми случается "бавовна".

Предатели надеялись, что у них будет хорошая жизнь. Это была их самая большая ошибка. Можете даже взглянуть на Балицкого. Его очень редко видят в Мелитополе. Он живет в Крыму. Понимает, что все предатели плохо кончают,

– сказала Сысоева.

Ситуация в Запорожье: коротко

28 ноября во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. А за несколько минут до взрывов были проблемы с электроснабжением.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал детали взрывов в Токмаке. Прилет зафиксировали в одном из зданий оккупантов.

Пропагандисты рассказывали, что взрывы якобы были в детском саду. Однако впоследствии выяснилось, что там оккупанты организовали военный госпиталь.