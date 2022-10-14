Выбрасывают мебель и унитазы: как "кадыровцы" заселяются в пустые дома украинцев

Сообщается, что кадыровцы подъехали поближе к линии фронта у Васильевки. Они сосредотачиваются в населенных пунктах Михайловка и Бурчак.

Местные говорят, что солдаты заселяются в дома украинцев, выехавших с оккупированных территорий. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.

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Дикарям унитазы не нужны

Кадыровцы выбивают ворота, выламывают дверь и заселяются в чужое жилье. Причем они выбрасывают на улицу мебель, которая, видимо, им не нужна. Более того, они почему-то выбрасывают и унитазы.

Как говорится, дикий народ. Мы уже не раз видели, что унитазы их очень удивляют в частных домах. У них такого нет,

– заметил корреспондент.

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