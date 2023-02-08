Очень помогает ландшафт: как ВСУ отражают попытки наступления россиян в Запорожье

Враг пытался прорваться к населенному пункту Каменское, расположенному на берегу Днепровского водохранилища в Запорожье. Рядом с ним – ближайшая от линии боевого столкновения дорога в Запорожье. Но попытки оккупантов оказались неудачными, ведь рельеф местности оказался на стороне ВСУ – Каменское расположен на возвышенности.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он отметил, что Каменское расположен на знаменитой "дороге жизни", которая из-за оккупантов полностью закрыта для движения.

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Враг был качественно уничтожен

Депутат Запорожского городского совета сообщил, что 3 недели назад "героические" 20 "ванек" пытались совершить проход на Каменское.

Они даже снимали видео, растягивая трехцветную тряпку. Но оккупанты были качественно уничтожены нашими ребятами,

– подчеркнул он.

Кирильчук отметил, что этот участок является заминированным и очень опасным. И русские посылали на нее местных жителей, чтобы ими обнаружить пути, по которым можно пробираться.

"За последние 3 недели больше не было зафиксировано "славных" наступлений врага. Однако когда он понимает, что не может пойти наступлением, то начинает варить из артиллерии. Поэтому Каменское сейчас подвергается постоянным обстрелам", - отметил он.

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Могут пойти в обход

Собеседник подчеркнул, что наши ребята удерживают позиции и готовы к любым сценариям.

Им тоже очень помогает ландшафт этой местности. Каменское, как неприступная крепость, ведь оккупантам, чтобы совершить проход вперед и взять эту высоту, нужны нереальные усилия,

– рассказал он.

По его словам, ИПСО врага может сознательно запускать информацию, что они будут брать Каменское, а сами пойдут в обход.

"Но наши ребята готовы их встретить. Тем более что вокруг Каменского также подготовлены линии обороны, поэтому все намерения оккупантов останутся только у их больной головы", - добавил Дмитрий Кирильчук.

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