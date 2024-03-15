Мобилизация или поиск ДРГ: Федоров назвал цель проверок по квартирам Запорожья
Украинские силовые структуры и органы местного самоуправления проводят работу по идентификации населения, проживающего в Запорожье и области. Важно знать, кто проживает в конкретной квартире, гостинице, общежитии и так далее.
Дело в том, что за каждым прилетом в Украине стоит конкретное лицо. Это 24 Каналу отметил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
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"Это не проверка по квартирам. Это идентификация населения, которое проживает сегодня в городе Запорожье. За любым прилетом в нашем государстве стоит конкретное лицо, которое находится непосредственно в этом городе, кто подтверждает прилет, выдает информацию", – объяснил он.
Идентификация населения
Иван Федоров отметил, что для того, чтобы идентифицировать всех жителей, которые сегодня проживают на территории Запорожья и области, нужно провести идентификацию. Это стандартная работа, которую проводят из-за требований времени.
Кроме того, сегодня есть огромная миграция, особенно на территории самого Запорожья. Только временных переселенцев зарегистрировано более 200 тысяч человек.
Именно для этого с Национальной полицией, нашими органами самоуправления мы проводим эту работу по идентификации населения, чтобы понимать, кто конкретно сегодня проживает, в какой квартире, в каком доме, кто приезжает в гостиницы, заселяется в общежития,
– подчеркнул чиновник.
Запорожская область: последние новости
- 11 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по украинским городам. Под вражеским огнем оказалось Запорожье. В 12:29 в Запорожье раздались первые взрывы, а в 12:34 в городе были слышны повторные взрывы. В 12:47 Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье.
- Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что на Запорожском направлении 11 марта украинские военные ликвидировали еще один зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2".
- На временно оккупированной части Запорожской области продолжаются незаконные долгосрочные долгосрочные "выборы" президента России. Захватчики обходят каждую квартиру и дом, чтобы заставить местных жителей отдавать свои голоса.