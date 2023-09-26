Напоминает правобережье Херсонщины: ВСУ действуют по 2 направлениям на Запорожском фронте
Украинские силы продолжают продвигаться, расширяя выступление в обороне врага, от Новопрокоповки до Вербового в Запорожской области. И сейчас ВСУ важно выйти на господствующие высоты вблизи Новопрокоповки.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что последняя высота на этом участке фронта – вблизи населенного пункта Ильченково, к которому уже приближаются наши военные.
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Есть продвижение
В общем, ситуация, которая складывается в Запорожской области, напоминает сложившуюся на правобережье Херсонской области.
Именно с наступлением на правом берегу Днепра в Херсонской области можно сравнить то, что происходит в Запорожской области,
– подчеркнул военный обозреватель.
Возле населенного пункта Вербовое продолжается продвижение сил обороны – это южный и юго-западный сектор. Также есть продвижение вблизи Новопрокоповки – северный и северо-восточный сектор.
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Особенно ускорилось движение ВСУ после того, как россияне потеряли контроль над укрепленным объектом в северном секторе от Новопрокоповки, который был серьезным препятствием для Сил обороны. Кроме того, есть продвижение в направлении Новофедоровки.
Сейчас украинские защитники имеют 2 главные задачи на этом участке фронта:
- охват Вербового;
- продолжение наступления по левому флангу трассы 0408 в агломерации Новопрокоповка – Ильченково – Сладкая Балка.
"Все это указывает на то, что ВСУ одновременно действуют по 2 направлениям. Это не только стремление выйти по трассе 0408 на северный сектор Токмака. Такжк продвижение на Вербовое указывает на возможность выхода на Пологи", – подчеркнул Александр Коваленко.
Ситуация в Запорожской области
- По информации командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского, наши защитники прорвали оборону врага у Вербового 22 сентября. После этого ВСУ продолжили продвижение. Однако оно, по словам Тарнавского, не такое быстрое, как ожидалось.
- В то же время в Институте изучения войны отметили, что оккупанты еще держат несколько позиций на участке фронта возле Вербового. Кроме того, россияне перебрасывают в Запорожскую область свои элитные группировки, ведь боятся потерять Токмак, являющийся их логистическим хабом.
- Также военный эксперт Роман Свитан отметил, что продвижение в направлении Вербового подрезает северную группировку россиян. Они ведь не будут там держаться, потому что контроль над дорогой Орехов – Пологи отрежет вклинение врага.