Повторное наступление на Работино: Свитан назвал дерзкие амбиции россиян на Запорожье
Россияне после захвата Авдеевки сконцентрировали внимание на Запорожье в районе Работино. Аналитики DeepState отмечают, что у врага есть частичные продвижения в направлении от Вербового.
На прошлой неделе нас предупреждали о том, что здесь россияне сформировали новый большой ударный кулак. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, насколько сейчас сложная ситуация на Запорожском направлении.
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Масштабно не продвинутся
Россиян пытаются давить с флангов на наш Работинский выступ. Этот плацдарм был создан во время наступления в 2023 году для дальнейшего продвижения. Однако, если дальше не продолжать наступательных действий, то такие вклинения однозначно подвергаются ударам противника, ведь преимущественно фланги неукреплены.
Именно так украинские военные в прошлом году срезали так называемый Времовский выступ россиян, выровняв фронт. То же самое сейчас пытаются выполнить россияне.
Эти движения в принципе понятны и логичны. Россияне будут пытаться однозначно срезать это выступление, если мы не начнем двигаться дальше, но без авиации нет смысла этого делать,
– сказал Свитан.
По его словам, ближайшие полтора – два месяца россияне будут осуществлять наступательные действия на Запорожском направлении. Однако из-за большого плеча поставки военной амуниции, масштабных наступательных действий у врага там не получится.
"Там масштабно не продвинешься, но точечные и некоторые наступательные операции они точно будут проводить", – отметил военный эксперт.
Где и какие силы сосредоточил враг
Сейчас в районе Мариуполя и Волновахи россияне собрали группировку примерно 30 – 40 тысяч солдат. Эта группировка может пойти, в том числе и на Работино.
Впрочем, как отметил Свитан, одна из первых задач российской группировки в районе Мариуполя – давление на Угледар, но в любой момент оккупанты могут его перенаправить. К тому же началось увеличение количества российских войск в районе Крыма, а оттуда они тоже могут выходить и на Работино, и на левый берег Днепра, в зависимости от задачи.
"Теоретически возможности конечно есть, хотя исходя из практики и возможности перемещения на дальние рубежи, сложно будет организовать серьезные наступательные действия", – подытожил военный эксперт.
Ситуация на Запорожье: последние новости
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что ситуация на Запорожском направлении стабильная. Он отметил, что оккупационные войска на этом направлении "размазаны" вдоль всей линии фронта, что минимизирует угрозу.
- Однако россияне все же пытаются продвигаться и хотят вернуть утраченные позиции в Работино. Однако наши защитники дали достойный отпор и нанесли ответные удары.
- Оккупанты в последнее время значительно усилили атаки на Запорожскую область, в частности увеличили артиллерийские обстрелы. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, более трех тысяч жителей проживает сейчас в непосредственной близости к линии фронта.