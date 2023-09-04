Прорубили проходы в минных полях: удастся ли ВСУ пройти вторую линию обороны быстрее, чем первую

Украинские силы прорвали первую линию обороны оккупантов на Запорожском направлении. В настоящее время идет зачистка территорий между двумя оборонительными линиями противника.

Аналитики предполагают, что, вероятно, вторая линия обороны врага может быть менее сложной по сравнению с первой, и Силы обороны смогут пройти ее быстрее. Однако военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что не стоит радоваться таким иллюзиям и полагаться на слабость оборонной системы захватчиков.

Важно У ВСУ есть новые успехи у Работино и в Клещеевке: как за неделю изменилась карта фронта

Намерены двигаться к Токмаку

По данным командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского оккупанты сосредоточили внимание на укреплении первой линии обороны. Этот участок был более плотно заминирован. А остальные усилия враг использовал для обустройства двух следующих линий обороны.

Сейчас есть сообщения, что украинские силы прошли первую линию обороны и прорубили проходы в минных полях. И россияне сейчас начали минировать следующие две линии обороны,

– отметил военный обозреватель.

Военный обозреватель о дальнейшем ходе контрнаступления на Запорожье: смотрите видео

Поэтому надеяться, что мы пройдем вторую и третью линии укреплений очень быстро, не стоит.

"Хотя, по информации украинских бойцов, которые занимаются прорывом второй линии, минирование ее и последующих слоев обороны немного слабее. Поэтому есть надежда, что удастся пройти их быстрее – ближе к Токмаку и дальше к морю", – пояснил Денис Попович.

Что известно о продвижении ВСУ на Запорожском направлении

В американском Институте изучения войны отметили, что Силы обороны, вероятно, прорвали первую линию обороны врага. Она наиболее подготовлена по сравнению со следующими.

Аналитики, ссылаясь на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, отмечают, что поскольку вторая линия обороны врага может быть слабее первой, украинские защитники могут преодолеть следующие укрепления противника быстрее.

По словам Тарнавского, ВСУ продвинулись к "очередной серии подготовленных российских оборонных позиций" поблизости Работино. Он отметил, что российские источники считают, что эти позиции являются первым, а не вторым оборонительным слоем в многоэшелонированной обороне российской армии на Юге Украины.

Также командующий подчеркнул, что оккупанты "потратили 60% своего времени и ресурсов" на сооружение оборонных линий, которые наши защитники уже прорвали. А на каждую из двух последующих линий обороны – всего по 20%.

В Институте изучения войны также подтверждают, что вероятно россияне не проводили столь же сложную подготовку последующих оборонительных слоев, по сравнению с первым. Особенно это касается плотности минных полей.