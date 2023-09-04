Аналитики предполагают, что, вероятно, вторая линия обороны врага может быть менее сложной по сравнению с первой, и Силы обороны смогут пройти ее быстрее. Однако военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что не стоит радоваться таким иллюзиям и полагаться на слабость оборонной системы захватчиков.

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Намерены двигаться к Токмаку

По данным командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского оккупанты сосредоточили внимание на укреплении первой линии обороны. Этот участок был более плотно заминирован. А остальные усилия враг использовал для обустройства двух следующих линий обороны.

Сейчас есть сообщения, что украинские силы прошли первую линию обороны и прорубили проходы в минных полях. И россияне сейчас начали минировать следующие две линии обороны,

– отметил военный обозреватель.

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Поэтому надеяться, что мы пройдем вторую и третью линии укреплений очень быстро, не стоит.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме. "Хотя, по информации украинских бойцов, которые занимаются прорывом второй линии, минирование ее и последующих слоев обороны немного слабее. Поэтому есть надежда, что удастся пройти их быстрее – ближе к Токмаку и дальше к морю", – пояснил Денис Попович.

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